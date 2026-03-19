La gasolina se dispara un 28% y el diésel sube un 15% desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio

El dato Según el último precio del Boletín Petrolero de la UE, el precio de la gasolina se sitúa en 1,708 euros el litro, mientras que el diésel se coloca en 1,836 euros el litro. En ambos casos están por debajo de la media europea, que se acerca cada vez más a la barrera de los 2 euros el litro y, en algunos casos como Alemania, Francia o Italia, lo supera.

En España, el precio de la gasolina ha aumentado casi 30 céntimos y el diésel cerca de 40 céntimos en 20 días, debido al conflicto en Oriente Medio iniciado por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. A finales de febrero, la gasolina costaba 1,437 euros por litro y el diésel 1,48 euros. Actualmente, el diésel ha subido un 27,82% a 1,836 euros, y la gasolina un 15,46% a 1,708 euros. Aunque no han alcanzado los picos de la guerra en Ucrania, los precios del petróleo y gas natural aumentan, con el Brent superando los 113 dólares por barril. La situación en el estrecho de Ormuz, donde se han atacado barcos petroleros, ha impactado el comercio marítimo y elevado los precios del crudo y gas natural.

Hoy echar gasolina en España sale casi 30 céntimos más caro que hace 20 días. Si su coche es diésel, cada litro le sale casi 40 céntimos más caro. Son los cambios reales que trae el conflicto en Oriente Medio a los bolsillos de los ciudadanos españoles, una guerra comenzada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y que ya se extienden por todo Oriente Próximo.

El 28 de febrero, la gasolina estaba a 1,437 euros el litro de media en España y el diésel estaba ligeramente por encima, situándose en 1,48 euros el litro. Ahora, el diésel se ha disparado un 27,82% hasta situarse en 1,836 euros el litro, mientras que la gasolina ha subido un 15,46% hasta los 1,708 euros el litro.

Estos datos vienen recogidos en la última actualización del Boletín Petrolero de la UE, que coloca a España por debajo del dato medio de la Unión Europea, donde se paga de media 1,837 euros el litro en la gasolina y 1,949 euros el litro en el diésel. En Países Bajos, el dato medio se dispara hasta los 2,2 euros el litro tanto en diésel como en gasolina.

El precio de los carburantes todavía no se ha colocado en los niveles que alcanzó en la guerra en Ucrania, cuando la gasolina y el diésel tocaron los 2,1 euros el litro. En aquel momento también vimos cómo subían los precios de todas las energías, como ahora está ocurriendo con el barril de petróleo y el gas natural. Esta situación que vivimos en 2022 obligó al Gobierno a tomar medidas de contención como el descuento de 20 céntimos al precio del carburante, una medida que hoy se descarta volver a aplicar a toda la población.

El último dato de referencia que tenemos del precio del petróleo Brent lo colocaba por encima de 113 dólares por barril, una subida de 40 dólares respecto al precio que marcaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel (72 dólares).

La situación del estrecho de Ormuz

El precio del barril se ha llegado a situar en 119 dólares, afectado por la situación que vive el estrecho de Ormuz, donde varios barcos petroleros han sido atacados desde que empezó la ofensiva. El estrecho es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

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