El peligro de los 'bros' financieros: los posibles fraudes y estafas que hay detrás del auge de los 'finfluencers'

Sí, pero... A pesar de que venden la fórmula mágica de conseguir dinero rápido, muchos perfiles se financian a través de terceros, realizan publicidad sin avisarlo o buscan directamente timar a los usuarios.

Los influencers han dado un paso más. Han proseguido con su avance en los consejos que dan a los usuarios en las redes sociales. Porque ya no solo se limitan a decir qué hay que ponerse o qué comer, o dónde irse de viaje, sino que ahora también dan hasta consejos sobre cómo invertir el dinero. Son los llamados 'finfluencers', cuyo impacto está en pleno crecimiento pero que dan consejos en los que no todo es como dicen.

Que dicen cómo ganar dinero rápido con palabras que son en muchas ocasiones simplemente eso. Simplemente palabras. "Junto a esos influencers que podríamos decir ayudan a construir la formación de las generaciones más jóvenes, hay otros perfiles más preocupantes", afirma Jonás Fernández, eurodiputado socialista del S&D.

Y es que en muchos casos esos perfiles de los que habla están recibiendo financiación de terceros o haciendo publicidad de productos sin avisarlo. Incluso hay directamente fraudes en los que se busca tan solo estafar a los usuarios.

"Sólo el 18% de la población europea tiene conocimientos básicos de educación financiera. Si lo aplicamos a España, hablamos de un 12%", explica Isabel Benjumea, eurodiputada 'popular' del EPP.

Es un cóctel explosivo. Por un lado, está la falta de formación financiera; por otro, el que buena parte de la población, en especial los más jóvenes, usan las redes como fuente de información.

Y sí, existe regulación para muchas de esas malas prácticas como las estafas. El problema, sin embargo, está en la falta de autocontrol y de supervisión de contenidos de las redes sociales. "Es muy difícil ponerle vallas al campo", cuenta Benjumea, que pone el foco en "apostar por una formación desde el inicio".

Entre las propuestas, crear un sello de calidad que sirva como manual de buenas prácticas para evitar que alguien juegue con el dinero que tanto cuesta ahorrar.

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