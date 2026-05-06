Mariano enfrenta su quinto intento de desahucio acosado por la Iglesia: "Quieren echarme y ponerla a más de 1.000 euros"

El contexto Mariano era camarero. Ha trabajado en hostelería toda la vida, hasta que llegó la pandemia de COVID y se quedó en paro. No puede pagar el alquiler y, a partir de ahí, empiezan las órdenes de desahucio. "Yo pagaba bien todas mis mensualidades, todas mis cosas. Con 50 y tantos largos tuve finalización de contrato y me encontré en febrero del 2020 parado".

En el programa Más Vale Tarde, se abordó el caso de Mariano, un hombre que enfrenta su quinto intento de desahucio por parte de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, quienes poseen 100 pisos, incluido el de Mariano, donde ha vivido 67 años. La vivienda está en condiciones deplorables, con habitaciones apuntaladas y sin techo en la cocina. Mariano denuncia negligencia por parte de la orden, que busca desalojarlo para alquilar el piso a un precio elevado. A pesar de su jubilación de 1.030 euros, ofrece pagar hasta 500 euros de alquiler. La orden niega su vulnerabilidad y no detendrá el desahucio. Mariano, afectado por la pandemia, perdió su empleo en hostelería y no puede costear el alquiler, lo que desencadenó las órdenes de desahucio.

Este miércoles, en Más Vale Tarde, se le ha dado la atención que se merece a Mariano, un hombre que se enfrenta este jueves a su quinto intento de desahucio por parte de una orden de franciscanos en Madrid. Teóricamente, los miembros de la Venerable Orden Tercera de San Francisco no deberían vivir de sus rentas, sino de la mendicidad. Son franciscanos y esa es su esencia, pero parece que este no es el caso. Porque tiene en su poder 100 pisos.

Entre ellos, el de Mariano. Lleva viviendo en su piso 67 años. Toda una vida. Desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, ya ha tenido que sufrir cuatro intentos de desahucio y, en 24 horas, en la mañana del jueves, vivirá un quinto. Es muy difícil que se puedan parar, por lo que sabe que la atrás ha comenzado.

Y eso que Mariano vive en la casa de los horrores. "Llevo aquí toda mi vida, 67 años", asegura con mucho pesar. Porque la casa está muy deteriorada o, como él mismo ha contado a MVT: "Da pena verlo". Los destrozos son tan grandes que hay habitaciones, como el baño, en las que casi no se puede pasar. "Es dantesco", porque está completamente apuntalado con vigas que sujetan el techo. Para poder acceder al baño, Marinao tiene que hacer "una especie de contorsionismo" y no tiene siquiera luz.

La cocina tampoco tiene techo. Está apuntalada porque un día se cayó en bloque. Nos lo cuenta el afectado: "Se oyó un estruendo que parecía una bomba. Miré por la ventana del patio. No vi nada y fui a la cocina. Vi el techo. Me rompió toda la cocina y el calentador. Me destrozó la cocina por completo".

Especulación de la Iglesia

Denuncia que todo es "causa de una negligencia que han hecho, por no arreglarlo en su momento". Pero también que no le arreglan la vivienda porque quieren que se vaya. Según cuenta: "Quieren arreglarla y ponerla a más de 1.000 euros". Se siente acosado.

Asegura que ha intentado negociar con la orden de los franciscanos y solo ha recibido una respuesta: que no quieren hablar "bajo ningún concepto". "Lo que te dicen es que marquen la X en la Iglesia. ¿Qué iglesia?", denuncia Mariano.

Tiene una jubilación de 1.030 euros, pero estaría dispuesto a pagar un alquiler de hasta 500 euros, "con el fin de tener otros 500 para poder subsistir y vivir". Y si le echan, solo le quedaría ponerse "en la puerta de una iglesia a pedir y pagar 800 euros por las viviendas y comer piedras".

A todo esto, hay que sumarle que vive bajo una total "incertidumbre" y con muchos "nervios". Dice estar "cada vez peor" y "bastante acojonado" porque en 24 horas se enfrenta a su quinto desahucio.

La Iglesia niega la vulnerabilidad de Mariano

Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con la Venerable Orden Tercera de San Francisco, que solo ha remitido un comunicado en el que niegan la vulnerabilidad de Mariano. Además, dicen que no se va a parar el desahucio , porque pararlo sería un abuso de derecho y un fraude.

Mariano era La Iglesia niega la vulnerabilidad de Mariano. Ha trabajado en hostelería toda la vida, hasta que llegó la pandemia de COVID. Ahí, se quedó en paro. No puede pagar el alquiler y, a partir de ahí, empiezan las órdenes de desahucio. "Yo pagaba bien todas mis mensualidades, todas mis cosas. Con 50 y tantos largos tuve finalización de contrato y me encontré en febrero del 2020 parado.

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