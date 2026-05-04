Tubos Reunidos presenta concurso de acreedores por la situación de "insolvencia inminente"

Los detalles Según ha explicado en una nota, la decisión está motivada por "las tensiones de tesorería" que viene sufriendo la empresa en los últimos meses.

El grupo industrial Tubos Reunidos ha solicitado un concurso voluntario de acreedores debido a su "insolvencia inminente", motivada por problemas de tesorería y la paralización de su planta en Amurrio, Álava, donde la plantilla está en huelga indefinida por despidos anunciados. La empresa ha trabajado en un plan de viabilidad que incluye renegociar deudas, obtener nueva financiación y buscar alianzas estratégicas, especialmente fuera de EE.UU. Sin embargo, no ha logrado asegurar la entrada de caja necesaria. La solicitud, presentada en un juzgado de Álava, busca proteger los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas.

El grupo industrial Tubos Reunidos ha presentado este lunes en un juzgado de Álava el concurso voluntario de acreedores por la situación "de insolvencia inminente" que padece debido a problemas de tesorería, según ha informado la empresa.

Según ha explicado en una nota, la decisión está motivada por "las tensiones de tesorería" que viene sufriendo la empresa en los últimos meses, "agudizadas por la paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio", en Álava, cuya plantilla se encuentra en huelga indefinida por los despidos anunciados.

Tubos Reunidos se encuentra en una situación "de insolvencia inminente", aunque sus responsables, según afirma, han trabajado en los últimos meses en un plan de viabilidad para procurar la continuidad de la empresa y sus filiales.

Ese plan incluye la renegociación de la deuda con las principales entidades financiadoras y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la obtención de nueva financiación en el corto plazo que permita la viabilidad de la compañía y la búsqueda de alianzas estratégicas orientadas a impulsar la actividad del grupo, especialmente fuera de los Estados Unidos (EEUU).

La empresa, que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la situación en la que se encuentra, ha señalado que "las premisas necesarias para la viabilidad de la sociedad a día de hoy no se han podido garantizar", especialmente "la entrada relevante de caja".

En estas circunstancias, el Consejo de Administración de la empresa, "manteniendo la postura de prudencia que ha guiado su actuación -ha asegurado-, se ha visto obligado a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores". La solicitud la ha presentado este lunes en el juzgado competente de Álava.

Según ha explicado, la decisión de presentar la declaración de concurso voluntario de acreedores, que también ha sido adoptada por el órgano de administración de las filiales de la empresa, se ha adoptado "tras recabar los oportunos asesoramientos externos y con la finalidad de proteger los intereses de los acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la Sociedad y sus filiales".

Días atrás, Tubos Reunidos ya avanzó que no descartaba solicitar una declaración de concurso voluntario de acreedores ante la situación de la compañía, que no ha logrado "ni nueva financiación ni alianzas estratégicas orientadas a impulsar la actividad del grupo".

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