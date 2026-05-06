Un ataque en Ormuz pone aún más en riesgo la paz en Oriente Medio mientras Israel amenaza con reanudar los combates

Los detalles Aunque Trump asegura que la firma del acuerdo de paz con Irán está muy cerca, porque el régimen de los ayatolás lo quiere, sus acciones dicen lo contrario, porque el Ejército estadounidense ha inmovilizado un petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán.

La Casa Blanca ha anunciado que la guerra en Oriente Medio está cerca de concluir, con un posible acuerdo de paz con Irán. Sin embargo, las acciones de Estados Unidos parecen contradictorias, ya que su ejército ha inmovilizado un petrolero iraní en el estrecho de Ormuz. Israel, por su parte, está preparado para reanudar los bombardeos sobre Irán si es necesario. A pesar de las tensiones, las bolsas internacionales han reaccionado positivamente ante la posibilidad de un acuerdo. En otro frente, Israel ha roto la tregua con Líbano al atacar Beirut, apuntando a un comandante de Hizbulá.

Este miércoles, la Casa Blanca ha dado prácticamente por terminada la guerra en Oriente Medio. La misma que inició Donald Trump en compañía de Benjamin Netanyahu el pasado 28 de febrero bombardeando Teherán. Ahora, asegura que la firma del acuerdo de paz con Irán está muy cerca, porque el régimen de los ayatolás lo quiere. Esto es lo que dice el presidente de Estados Unidos, aunque sus acciones signifiquen lo contrario, porque el Ejército estadounidense ha inmovilizado un petrolero con bandera iraní en el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, y tras mantener una conversación con su amigo Donald, el líder de Israel ha asegurado que sus soldados están preparados para que sus bombas vuelvan a caer sobre Irán. "Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad", ha avisado.

Y eso, que la Casa Blanca había empezado el día hablando de paz, cancelando su 'Proyecto Libertad' para liberar los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz. Trump ha dado este paso, dice, para facilitar las conversaciones de paz, porque Irán está estudiando su última propuesta y varios medios dan por hecho que el acuerdo está cerca.

Sobre ello, Netanyahu asegura que coincide con Trump en "eliminar todo el uranio" iraní como principal objetivo para poder terminar el conflicto. Que ambos necesitan dejar al país sin uranio enriquecido y "desmantelar las capacidades de enriquecimiento de Irán".

Ataque en Ormuz

Varios cargueros navegan por el estrecho de Ormuz

Si hay un punto en que se siguen dando las contradicciones en esta guerra, ese es el estrecho de Ormuz. Porque en la tarde de este miércoles allí se ha producido un ataque que pone aún más en riesgo el fin de los bombardeos: el Ejército estadounidense ha inmovilizado un petrolero de Irán en el golfo de Omán.

Aseguran que es parte de las intercepciones que está implementando contra buques que se dirijan o procedan de puertos iraníes. Es decir, que es una actuación más del contrabloqueo impuesto por Trump al bloqueo del estrecho de Ormuz de los iraníes. Después de que la tripulación "no acatara las reiteradas advertencias, las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el timón del buque disparando varias ráfagas".

Pero la realidad es que la retención del petrolero M/T Hasna, que navegaba sin carga y con bandera iraní, es un golpe contra Irán. Un ataque que se produce mientras Teherán sigue estudiando la propuesta de alto el fuego enviada por Estados Unidos.

En ella, se concretan aspectos como el compromiso de Trump para liberar los fondos iraníes congelados o la promesa de ambos países de levantar el bloqueo a Ormuz. Pero también un tercer punto: una moratoria por la que Irán no enriquecería uranio durante al menos 15 años. Algo que desean Netanyahu y Trump, pero que hasta el momento el régimen de los ayatolás se ha negado a negociar.

Guerra y economía

Ha sido hablar Trump, decir que sí Irán firma un acuerdo, EEUU acaba la guerra, y la mayoría de las bolsas del mundo lo han traducido en euforia.

En España, el anuncio de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán ha provocado una subida en el IBEX 35 de un 2,5%. También en verde, con notables crecidas, han estado los mercados europeos y los estadounidenses. Un optimismo que se ha extendido hasta el precio del Brent, pues su barril ha caído hasta los 102 dólares. Eso sí, un precio que sigue siendo astronómico y consecuencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Israel rompe la tregua con Líbano

Un edificio dañado por un ataque israelí, en medio de un alto el fuego temporal entre Líbano e Israel, en la localidad libanesa de Tiro.

En esta guerra no podemos olvidarnos de Líbano, porque Israel ha vuelto a atacar Beirut, rompiendo la tregua. Ha lanzado una ofensiva contra los suburbios de la capital de Líbano con el objetivo de, según ha confirmado el propio Netanyahu, "neutralizar" a un presunto comandante de Hizbulá en Beirut.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al comandante de la unidad Radwan de la organización terrorista Hizbulá en Beirut para neutralizarlo", detalla el texto difundido por su oficina, en conjunto con el Ministerio de Defensa. "Ningún terrorista goza de impunidad: el largo brazo de Israel alcanzará a todo enemigo y asesino", añade la nota sobre el que es el primer ataque contra la capital libanesa desde el frágil alto el fuego en Líbano.

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