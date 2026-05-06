El plan ante la llegada del crucero con hantavirus: atraque el domingo en Tenerife y traslado de los españoles a Madrid el lunes

Los detalles Las repatriaciones de los pasajeros extranjeros se harán en coordinación con la Comisión Europea y la OMS.

España se prepara para la llegada de un crucero afectado por un brote de hantavirus, que arribará a Tenerife el domingo. El Gobierno ha organizado un despliegue sin precedentes: los pasajeros extranjeros serán repatriados y los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid para cuarentena. El capitán del barco informó que un pasajero falleció por hantavirus, lo que ha generado preocupación. Los pasajeros están asintomáticos y serán sometidos a exámenes médicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se evitará el contacto con la población local. La OMS coordina las repatriaciones con la Comisión Europea.

España se prepara para la llegada del crucero afectado por un brote de hantavirus. El barco ha partido este miércoles por la tarde hacia Tenerife, a donde se espera que llegue el domingo. A partir de ahí, el Gobierno está organizando un despliegue que tiene pocos precedentes en la historia de España. Los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen y se trasladará a los españoles a Madrid para asegurar que no están infectados.

Concretamente, los 14 españoles a bordo serán enviados al Hospital Militar Gómez Ulla de la capital, donde permanecerán en cuarentena el tiempo que marquen los expertos. El riesgo es mucho más bajo que el miedo, que empezó a expandirse el día que el capitán del barco confesó a los pasajeros que uno de ellos había fallecido.

"Es mi deber informarles de que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche", anunció el capitán el 11 de abril, justamente 11 días después del inicio de la travesía que partió de la Patagonia argentina. El capitán dijo entonces que el pasajero había muerto por causas naturales y que el barco era "seguro". Ahora, más de 20 días después, se sabe que murió por hantavirus.

En el crucero viajaban 147 personas, entre pasajeros y tripulación. Sin embargo, este miércoles dos médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han evacuado en Cabo Verde a tres contagiados. Los han subido a un barco y han cogido dos vuelos medicalizados con destino Países Bajos.

Los aviones pertenecen a una compañía turca especializada en este tipo de vuelos. Tienen capacidad para dos camillas UCI y van totalmente equipados, con cápsulas burbuja para evitar el contacto directo, sistemas de respiración asistida con nueve horas de autonomía y equipamiento para realizar transfusiones de sangre.

De momento, uno de esos aviones se encuentra en Gran Canaria, donde ha tenido que parar temporalmente por un problema en el soporte eléctrico del paciente al que trasladaba.

Preocupación en Granadilla

Mientras, el crucero MV Hondius continúa navegando por el Atlántico y su próximo destino será el puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. Se trata de un puerto secundario, con poca actividad, que se encuentra a tan solo diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife.

De momento, todos los pasajeros están asintomáticos. A su llegada a la isla, se les someterá a diversos exámenes médicos. No obstante, en el municipio tinerfeño muchos han mostrado su preocupación y miedo por este desembarco, ya que temen ser la puerta de entrada a otro coronavirus u otra situación de aislamiento.

Ante esta preocupación de los locales, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha garantizado que "tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales, evitando todo contacto con la población local".

Por ello, se descarta de momento el confinamiento de la población local durante este proceso. Una situación que podría variar en función de la sintomatología que presenten los pasajeros a su llegada.

Repatriaciones coordinadas con la OMS

Además, cuando pasen los exámenes médicos, los extranjeros serán repatriados a sus lugares de origen lo antes posible. "Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados", ha asegurado Mónica García.

Según fuentes del Gobierno, para la repatriación se empleará un avión fletado por cada país y todo el proceso estará dirigido por la Comisión Europea, con el apoyo de la OMS. "Estamos trabajando con las autoridades españolas, que tienen experiencia en este ámbito y cuentan con una capacidad increíble", ha afirmado Maria Van Kerkhove, directora de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS.

Asimismo, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha anunciado que "a partir de ahora se van a realizar las reuniones con todos los países concernidos para poder materializar la repatriación".

Los 14 españoles, en buen estado

En lo que respecta a los 14 españoles a bordo (13 pasajeros y un tripulante), cinco de ellos residen en Cataluña, tres en la Comunidad de Madrid, tres en Asturias, uno en Castilla y León, otro en Galicia y, por último, una pasajera de Valencia.

De dónde son los 14 pasajeros españoles en el crucero del hantavirus

Todos ellos están asintomáticos, con buen estado de salud, y están siguiendo los protocolos de prevención y cuarentena establecidos en el barco. Además, permanecen en contacto vía mail con las autoridades.

Se espera que que el lunes, un día después de la llegada prevista a Canarias, sean trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid en un avión militar. Allí, se tomarán las medidas de confinamiento que los especialistas estimen oportuno.

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