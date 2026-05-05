España atrae a 17,5 millones de turistas hasta marzo y el gasto se dispara un 6,3%

Los detalles El gasto total de los turistas internacionales en el tercer mes del año 2026 asciende a 9.600 millones de euros, un 5,4% más que en marzo del año anterior.

España recibió más de 17,5 millones de turistas internacionales en el primer trimestre de 2026, un aumento del 2,5% respecto al mismo periodo de 2025. Este flujo generó un impacto económico de 25.017 millones de euros, un 6,3% más en gasto. El Reino Unido lideró las llegadas con cerca de 3,2 millones de turistas, seguido de Alemania y Francia. Canarias, Cataluña y Andalucía fueron las comunidades más visitadas. En marzo, España atrajo a 6,8 millones de turistas, con un gasto total de 9.600 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior. El gasto medio por turista fue de 1.411 euros, destacando el ocio como principal motivo de gasto.

España recibió más de 17,5 millones de turistas internacionales durante el primer trimestre del año, lo que supone un crecimiento del 2,5% respecto al mismo periodo de 2025. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes generó un impacto económico de 25.017 millones de euros, un sólido avance del 6,3% en términos de gasto.

El Ministerio de Industria y Turismo asegura que estos datos de marzo confirmar un trimestre en el que "la tendencia de crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas se sigue manteniendo".

En el acumulado del año, el Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor con cerca de 3,2 millones de turistas (+2,3%), seguido de Alemania (2,1 millones, +1,2%) y Francia, que sin embargo registró una caída del 5,9% con algo más de dos millones de visitantes.

En términos de impacto económico, el mercado británico también encabeza la tabla al generar el 14,7% del gasto total, seguido por Alemania (12,0%) y los Países Nórdicos (7,7%).

En el acumulado de los tres primeros meses de 2026 las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (4,5 millones y un aumento del 2,8% respecto al mismo período de 2025), Cataluña (3,5 millones y una bajada del 2,6%) y Andalucía (2,7 millones, un 5,9% más).

En el primer trimestre del año las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el 27,7% del total), Cataluña (17,1%) y Comunidad de Madrid (16,6%).

6,8 millones de turistas en marzo

Solo en el mes de marzo, España atrajo a 6,8 millones de turistas internacionales, un 3,3% más que en 2025. El Reino Unido lideró las llegadas mensuales (1,3 millones), seguido de Alemania (924.088) y Francia, que en marzo sí mostró signo positivo con un aumento del 4,4% (798.671 turistas).

El informe del INE refleja un cambio en las preferencias de alojamiento. El alojamiento de mercado creció un 6,1%, impulsado por el excelente comportamiento de los hoteles (+9,1%), mientras que la vivienda de alquiler retrocedió un 1,6%. Por su parte, el alojamiento de no mercado (viviendas de familiares o propias) cayó un 6,8%.

En cuanto a la organización del viaje, el 78% de los turistas (5,3 millones) optó por viajar sin paquete turístico, un modelo que creció un 3,9%, frente al modesto aumento del 1,2% de quienes contrataron paquetes cerrados.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 3,4 millones y un aumento anual del 4,1%. El número de visitantes se incrementó un 2,2% entre los que no pernoctan (excursionistas) y un 5,5% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

Canarias volvió a ser el destino preferido en marzo (22,9% del total de turistas), aunque su crecimiento fue plano (+0,4%). Cataluña, pese a recibir un 5,4% menos de visitantes en el mes, experimentó un llamativo repunte en el gasto del 13,3%. Por su parte, Andalucía cerró un marzo extraordinario con un aumento del 10,8% en la llegada de turistas y un 7,2% más de gasto.

El gasto vuelve a crecer en marzo

El gasto total de los turistas internacionales en el tercer mes del año 2026 asciende a 9.600 millones de euros, un 5,4% más que en marzo del año anterior.

El gasto medio por turista fue de 1.411 euros, con un incremento anual del 2,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 4,8%, hasta los 198 euros.

Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en marzo fueron Reino Unido (con el 14,9% del total), Alemania (13,4%) y Países Nórdicos (8,1%).

El gasto de los turistas residentes en Reino Unido se mantuvo estable respecto al mismo mes del año pasado. El de los de Alemania aumentó un 0,1%, mientras que el de los de Países Nórdicos descendió un 0,5%.

El gasto en transporte internacional (no incluido en paquete turístico) fue la principal partida en marzo, con un 22,7% del total del gasto y un aumento del 8,5% respecto al mismo mes de 2025. Las siguientes partidas fueron el gasto en actividades y en alojamiento, con un 20,1% y un 18,3% del total, respectivamente. El primero aumentó un 4,6% y el segundo un 13,2%.

El 59,3% del gasto total en marzo lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento anual del 10,4%. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado disminuyó un 6,0%.

El gasto de los turistas que no viajaron con paquete turístico subió un 6,8% en tasa anual. El de los que contrataron paquete turístico aumentó un 0,4%, según datos del INE.

El principal gasto de los turistas que visitaron España fue el ocio que generó el 79,3% del gasto total, con un desembolso un 3,5% mayor que en marzo de 2025.

Las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas en marzo fueron Canarias (con el 25,8% del total), Andalucía (17,7%) y Cataluña (17%). El gasto de los turistas aumentó un 2,3% en tasa anual en Canarias, un 7,2% en Andalucía y un 13,3% en Cataluña.

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