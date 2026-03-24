El euríbor sigue disparado y roza un 3% en tasa diaria que no se ve desde septiembre de 2024

¿Por qué es importante? El de este martes es el mayor registrado desde el 6 de junio de 2008, cuando se disparó 0,293 puntos. De esta manera, esta subida supera la registrada el pasado 10 de marzo, cuando el euríbor se incrementó 0,185 puntos.

El euríbor a doce meses, principal indicador para hipotecas variables en España, ha alcanzado un 2,929% en tasa diaria, su máximo desde septiembre de 2024. Este aumento de 0,189 puntos es el mayor desde junio de 2008. La tasa media de marzo podría situarse en 2,479%, superando a la de febrero y a la de marzo de 2025. Este incremento encarecerá levemente las hipotecas variables debido al conflicto en Oriente Medio, que ha incrementado el precio de la energía. Además, ha influido en la política monetaria de los bancos centrales y en la rentabilidad de la deuda europea. A pesar de las declaraciones de Donald Trump sobre conversaciones con Irán, estas fueron negadas por el país.

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, sigue disparado y este martes roza el 3% en tasa diaria (2,929%), hasta situarse en un máximo desde septiembre de 2024.

Según datos de mercado recogidos por EFE, este martes el euríbor ha subido hasta ese 2,929%, desde el 2,740% que marcó en la víspera, lo que supone un incremento de 0,189 puntos, el mayor registrado en tasa diaria desde el 6 de junio de 2008, cuando se disparó 0,293 puntos. De esta manera, esta subida ha superado a la registrada el pasado 10 de marzo, cuando el euríbor se incrementó 0,185 puntos. Asimismo, la tasa marcada este martes supone su valor más alto desde el 19 de septiembre de 2024.

Además, la tasa media de marzo sigue incrementándose y alcanza de forma provisional el 2,479%. Aunque aún quedan cinco sesiones para que termine el mes, si dicha tasa se confirma, será muy superior al 2,221% de febrero, y al 2,398% de hace un año, en marzo de 2025.

Así, el euríbor encarecerá las hipotecas variables por primera vez desde abril de 2024, aunque será levemente, de entre unos 60 o 100 euros al año. El euríbor se ha disparado este mes como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha disparado el precio de la energía.

El miedo a un alza exponencial de la inflación y al impacto en la economía ha provocado un cambio de previsión sobre la política monetaria de los bancos centrales. Asimismo, el conflicto ha impactado en la rentabilidad de la deuda: en el caso de Alemania, el rendimiento de su bono a diez años, considerado el más seguro de Europa, ha superado en las últimas sesiones el 3%, algo que no sucedía desde 2011.

El indicador ha repuntado este martes, a pesar de que en la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Estados Unidos (EEUU) e Irán habían mantenido conversaciones sobre la resolución total de sus hostilidades en Oriente Medio, y que posponía todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante cinco días. No obstante, Irán negó dichas conversaciones.

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