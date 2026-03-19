La subida del precio del petróleo dinamita los Presupuestos y obliga a Hacienda a rehacer las cuentas: cómo afectará a la inflación y el gasto público

Las cifras El Gobierno había elaborado unos Presupuestos previendo que el precio por barril de crudo sería de 68 dólares. La guerra en Irán ha provocado que suba un 55%, lo que modifica por completo las cuentas.

El Gobierno está ultimando un plan de choque para enfrentar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que presentará este viernes. La situación ha provocado un aumento significativo en el precio del petróleo, el gas y el diésel, afectando a la economía española. Este escenario ha obligado al Gobierno a retrasar la presentación de los nuevos presupuestos, inicialmente prevista para finales de marzo, y a rehacer las cuentas debido a la subida del precio del crudo. La inflación, que se prevé que supere el 4%, incrementará los precios de los productos y afectará a los tipos de interés, encareciendo la deuda española. Además, el aumento de la inflación podría frenar el crecimiento económico, lo que implicaría más gasto en prestaciones de desempleo y pensiones.

El Gobierno ultima el plan de choque frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio que presentará este viernes. Todavía se sabe muy poco sobre las medidas que incluirá el plan, pero desde hace días ya se están sintiendo los efectos de un conflicto que se acerca ya a las tres semanas.

El euríbor se ha situado este jueves cuatro décimas por encima de hace un mes, el gas se ha disparado un 30%, el diésel está a 1,9 euros el litro (46 céntimos más que antes)... En este contexto, el Gobierno también está embarcado en la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado.

Actualmente, España tiene los presupuestos de 2023, que han sido prorrogados todos estos años. El Gobierno había anunciado que presentaría una nueva propuesta a finales de marzo, pero la guerra en Oriente Medio ha hecho que lo retrase "unas semanas".

El petróleo revienta las cuentas

La reciente subida del precio del petróleo es uno de los factores clave que ha destruido las cuentas previstas por Hacienda y que le obliga a rehacerlas por completo ya que, cuando se plantean, se hace en base a unas previsiones económicas (cuánto va a crecer la economía, los precios, los tipos de interés, el precio del petróleo) que ahora han cambiado por completo.

Concretamente, el Gobierno trabajaba con una estimación de que el precio por barril sería de 68 dólares, pero ahora se sitúa en 106, una diferencia del 55%. El crudo es un producto clave cuyo precio determina el de muchos sectores.

Por lo tanto, una gran subida como la que se está viendo actualmente influye en el resto de la economía, como la inflación. Tal y como han advertido multitud de expertos como los profesores de Economía Javier Díaz-Giménez, del IESE, y Rafael Salas, de la UCM, la subida de la inflación es inevitable.

En este sentido, el Banco Central Europeo estimaba que la inflación subiría un 1,9 en Europa este año, pero este jueves la ha elevado hasta el 2,6%. El Centro de Estudios Económicos Funcas también ha aumentado la previsión y alerta de que, si esta situación se modera, la inflación subirá más del 3% pero, si sigue así, podría sobrepasar el 4%.

Cómo afecta la inflación

Una inflación más elevada hará que los productos sean más caros y que el Gobierno ingrese más dinero a través del IVA. Al mismo tiempo, afectará a los tipos de interés, que probablemente aumenten, por lo que será más caro pagar la deuda española y supondrá más gasto para el Estado.

España tiene un billón setecientos mil millones de deuda. El Estado debe casi tanto como lo que produce España. Sin embargo, una inflación más alta reducirá el crecimiento, lo que implicará destrucción de empleo, por lo que el Estado dedicará más dinero a prestaciones de desempleo y otras ayudas.

Asimismo, la inflación también supondrá más gasto en pensiones y en salarios de funcionarios si se suben conforme a la subida del IPC. Un importante gasto si se tiene en cuenta que el pago de pensiones representa ya el 13,7% del PIB.

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