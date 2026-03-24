Pelotazo millonario en plena guerra: varios inversores se habrían embolsado millones de dólares con información privilegiada del anuncio de Trump

El contexto Tras el anuncio de Trump este lunes de posponer cinco días sus ataques a Irán, la cotización de los precios del petróleo se desplomó y marcó otra sesión de gran volatilidad en los mercados. En cambio, 15 minutos antes, a las 6.50, se multiplicaban las operaciones de compra y venta de petróleo.

Quince minutos antes de que Donald Trump anunciara la postergación de su ultimátum a Irán, se realizaron transacciones inusuales en el mercado del petróleo, sugiriendo el uso de información privilegiada. A las 6:50 de la mañana en la costa Este, se vendieron seis millones de barriles de petróleo, un volumen significativamente mayor que el habitual. Esta actividad sospechosa precedió al anuncio de Trump de posponer ataques contra Irán tras conversaciones "profundas y constructivas". El precio del petróleo se desplomó tras el anuncio. Además, en Polymarket, se realizaron apuestas por la paz con Irán antes de marzo, sugiriendo un conocimiento previo de los eventos.

15 minutos antes de que Donald Trump diera marcha atrás y anunciara que posponía cinco días su ultimátum a Irán, alguien se embolsó millones de dólares. Vendió miles de barriles de petróleo, sabiendo, muy probablemente que, en cuanto Trump anunciara que daba cinco días más de tregua, el precio bajaría, como pasó. A esa hora, esa compra de 6 millones de barriles era absolutamente inusual: eran las 6 de la mañana en la costa Este. Está claro que estaban operando con información privilegiada.

Fue hacia las 7 de la mañana local (12 del mediodía española) del lunes cuando el presidente de Estados Unidos anunció que había pedido a su Departamento de Guerra, liderado por Pete Hegseth, que pospusiera todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días.

Esta decisión la tomó, según indicó Trump, debido al "tono" de unas "conversaciones profundas, detalladas y constructivas". Unas conversaciones que Irán limitan a contactos "en los que se solicitaba negociaciones".

Tras el anuncio de Trump este lunes, la cotización de los precios del petróleo se desplomó y marcó otra sesión de gran volatilidad en los mercados. En cambio, 15 minutos antes, a las 6.50, se multiplicaban las operaciones de compra y venta de petróleo.

Un incremento repentino de las operaciones nada habitual. "Es difícil de entender que se mueva tantísimo dinero justo unos minutos antes", señala a laSexta el profesor de EAE Business School, Emilio Vizuete.

Se vendieron seis millones de barriles en solo dos minutos, nueve veces más que los 700.000 que se venden a esa hora en condiciones normales. Un negocio redondo que hace sospechar que algunos manejaban información privilegiada. "Algunas manos fuertes están teniendo acceso a información privilegiada", apunta el presidente de IFFE Business School, David Carro.

A la misma hora, también un cuarto de hora antes del anuncio de Trump, también se multiplicaban las operaciones bursátiles. Operaciones que podrían haber generado beneficios milmillonarios. "Estaríamos hablando de unos beneficios de 900 o 1.000 millones", explica Emilio Vizuete.

El uso de esta información privilegiada es ilegal. "Es irregular. Hay una cierta laxitud hacia el rigor en el cumplimiento normativo", asegura David Carro. Y aun así, algunos inversores se mueven en la trastienda y generan beneficios millonarios.

Parece que el uso de información privilegiada no afecta solo al mercado del petróleo. Según ha avanzado el periódico "The Guardian", en Polymarket este sábado se registraron ocho nuevas cuentas que apostaron 70.000 dólares a que la paz con Irán se firmará antes del 31 de marzo. Unas apuestas que se hicieron justo antes de la publicación de Trump en su red social y cuyas ganancias superarían los 800.000 dólares.