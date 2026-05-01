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Día del Trabajador

Casi un siglo: el tiempo que tendría que trabajar un empleado medio en España para ganar lo mismo que un alto directivo en un año

Los detalles El dato forma parte de un análisis más amplio de Oxfam Intermón sobre desigualdad económica, que no solo afecta a España, sino que se repite a escala global.

Casi un siglo: el tiempo que tendría que trabajar un empleado medio en España para ganar lo mismo que un alto directivo en un año.
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98 años. Ese es el tiempo que tendría que trabajar un empleado medio en España para ganar lo mismo que percibe un alto directivo en un solo año. La cifra, difundida por Oxfam Intermón, pone de relieve la magnitud de la brecha salarial en un contexto marcado por la conmemoración del Día del Trabajador.

El dato forma parte de un análisis más amplio sobre desigualdad económica, que no solo afecta a España, sino que se repite a escala global. Según la organización, mientras los salarios de los altos ejecutivos aumentaron un 11% en el último periodo analizado, los sueldos de los trabajadores apenas crecieron un 0,5%.

Este desequilibrio reabre el debate sobre la distribución de la riqueza y el modelo salarial en las grandes empresas.

En el caso español, la cifra de los 98 años resulta especialmente significativa en una jornada como el 1 de mayo, tradicionalmente vinculada a la reivindicación de derechos laborales, mejores condiciones salariales y mayor equidad.

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