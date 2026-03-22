¿Cuánto pueden subir las hipotecas? Camarero responde a cómo va a afectar en vivienda la guerra en Oriente Medio

¿Qué está pasando? La subida del Euribor por el conflicto en el Golfo va a notarse desde marzo en las variables, con la "primera subida interanual desde comienzos de 2024".

La guerra en Oriente Medio está impactando en la economía global, afectando especialmente a la vivienda y las hipotecas variables debido al aumento del Euribor. José María Camarero señala que en marzo podría registrarse la primera subida interanual desde 2024, con incrementos mensuales de 30 a 35 euros, sumando entre 400 y 450 euros al año. El conflicto, iniciado por EEUU e Israel contra Irán, ha disparado los precios de alimentos y combustibles, exacerbado por el bloqueo del estrecho de Ormuz que ha duplicado el costo del barril de Brent. Aunque los vehículos eléctricos ganan popularidad, también enfrentarán dificultades por el alza en materiales y logística. La guerra, que ya supera tres semanas, sigue intensificándose, con un enfoque creciente en infraestructuras energéticas como objetivos militares.

La guerra en Oriente Medio va a afectar también a la vivienda. A unas hipotecas variables que van a experimentar una buena subida ante el incremento del Euribor. "Posiblemente estemos en el mes de marzo ante la primera subida interanual desde comienzos de 2024", ha apuntado José María Camarero.

El periodista económico, en ese sentido, ha dado una cifra sobre de cuánto puede ser ese incremento: "Será una subida de 30 o de 35 euros al mes. Al año, entre 400 y 450".

Porque el conflicto que comenzaron EEUU e Israel atacando Irán, y la posterior respuesta del régimen iraní, se está dejando notar en los precios. En los precios de prácticamente todo, con los alimentos subiendo y con los Gobiernos de los países occidentales tratando de paliar también el ascenso de los precios del combustible.

Todo, por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha hecho que el barril de Brent se dispare y que cueste casi el doble de lo que costaba antes del inicio de las hostilidades. Ante eso, el coche eléctrico. "Teníamos una tendencia al alza de estos vehículos, tanto híbridos enchufables como eléctricos. Fueron más de 200.000 unidades el año pasado, el doble que en 2024", expone Camarero.

Eso sí, ha apuntado a que al final también van a sufrir los efectos de la guerra: "Los materiales, la logística... todo va a afectar a los eléctricos. No se van a librar".

Son varias de las muchas consecuencias económicas que está dejando la guerra en Oriente Medio. Que está dejando un conflicto que ya supera las tres semanas de duración y que, de momento, está lejos de tener fin.

Es más, parece más bien todo lo contrario, con EEUU, Israel e Irán dando pasos hacia la escalada y poniendo el foco ahora en la infraestructura energética, convertida ya en objetivo militar.

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