El príncipe saudí estaría presionando a Trump para seguir la guerra en Irán y varios países del Golfo estarían estudiando participar militarmente

¿Qué están diciendo? Según 'Bloomberg', Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí estarían planteando unirse a la guerra si Teherán cumple sus amenazas y ataca sus infraestructuras críticas.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, estaría presionando a Donald Trump para intensificar la guerra contra Irán, según el 'New York Times'. Bin Salmán ve esto como una "oportunidad histórica" para remodelar Oriente Medio. A pesar de que las autoridades saudíes han negado públicamente estas afirmaciones, el contacto con la administración Trump continúa. 'Bloomberg' informa que varios países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, consideran participar militarmente si Irán ataca sus infraestructuras. Sin embargo, Omán prefiere mantener su papel de mediador. La posibilidad de un acuerdo entre Trump e Irán no convence a los países del Golfo, que temen lidiar con un régimen herido. Los ataques de Irán han incrementado la tensión en la región.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, estaría presionando a Donald Trump para que continúe la guerra contra Irán alegando que es una "oportunidad histórica" para remodelar Oriente Medio, según el 'New York Times', que cita a fuentes familiarizadas con las conversaciones.

En esta línea, 'Bloomberg' ha informado de que varios países del Golfo estarían considerando participar militarmente en la ofensiva de EEUU e Israel. Según las fuentes cercanas a este asunto, su intervención dependerá principalmente de si Teherán cumple sus amenazas y ataca sus infraestructuras críticas.

Por un lado, Bin Salmán y Trump habrían mantenido el contacto desde la semana pasada y el príncipe saudí estaría insistiendo al presidente estadounidense para que destruya por completo al gobierno de Irán por la amenaza que supone el régimen para todo el Golfo Pérsico.

No obstante, las autoridades saudíes han negado públicamente la información del 'New York Times'. En un comunicado recogido por el 'Times', el Gobierno saudí asegura que "el reino de Arabia Saudí siempre ha apoyado una resolución pacífica de este conflicto, incluso antes de que comenzara".

Admite que sus responsables "siguen en estrecho contacto con la Administración Trump", pero indica que su "compromiso sigue siendo el mismo".

Posible participación en la guerra

Pese a la declaración pública saudí, 'Bloomberg' ha publicado que los principales países del Golfo, entre los que destaca a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, estarían estudiando involucrarse en el conflicto tras los recientes ataques de Irán contra sus infraestructuras. Según esta información de 'Bloomberg', hay algunas excepciones como Omán, que querría mantener su papel de mediador, indicaron las fuentes.

Tal y como esgrime el medio estadounidense, que cita a un diplomático europeo de la región, la posibilidad de que Trump llegue a un acuerdo con la República Islámica tampoco convence a los países del Golfo, ya que tendrían que lidiar "con un régimen herido y enfadado".

En los últimos años, los países árabes suníes habían trabajado para estabilizar sus relaciones con el régimen chií iraní. Sin embargo, los ataques de Teherán contra Baréin, Kuwait, Arabia Saudí o Emiratos han aumentado la tensión en la región.

En este sentido, Irán ha justificado esta ofensiva afirmando que son objetivos legítimos porque EEUU utiliza su espacio aéreo y su territorio para atacarles, pero ellos han rechazado ese argumento.

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