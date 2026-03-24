Todo lo que se sabe de las negociaciones EEUU-Irán: un mar de contradicciones con supuestos puntos de acuerdo

Los supuestos integrantes de la mesa de negociación entre EEUU e Irán

Sí, pero... El régimen ayatolá sigue negando las conversaciones limitándolas a contactos de segundo nivel por mucho que Trump asevere que hay hasta 15 puntos de acuerdo.

La situación en Irán continúa tensa mientras persisten las dudas sobre si Estados Unidos está dialogando con el régimen ayatolá para detener las hostilidades. Donald Trump afirma que hay conversaciones, pero Irán lo desmiente, admitiendo solo contactos, no negociaciones. Trump, preocupado por los mercados, ha anunciado un preacuerdo con Irán, sugiriendo un texto avanzado. Según 'Axios', una mesa negociadora podría formarse en Pakistán, aunque públicamente Irán niega estas conversaciones, acusando a EE.UU. de manipular la información. Analistas dudan del éxito de este proceso, debido al limitado poder del presidente del parlamento iraní en el régimen. Mientras tanto, continúan los movimientos militares y las declaraciones cruzadas, sin un final claro a la vista.

Nuevo día de guerra en Irán y sigue sin estar claro que Estados Unidos esté manteniendo conversaciones con el régimen ayatolá para cesar las hostilidades. Donald Trump asegura que sí, pero Irán lo niega. Y en las palabras parece estar la clave. Teherán ha admitido que hay contactos, pero no negociaciones.

"Ahora mantenemos buenas conversaciones, de verdad; Que pinta van a acabar en un muy buen acuerdo para todos", afirmaba este lunes el presidente estadounidense. Pero no por habitual es menos perturbadora la maraña de trumpadas que rodea a este último épico bandazo.

Asustado por los mercados bursátiles y electorales, Trump se apresuró a anunciar un preacuerdo con Irán para calmarlos. "Muchos [puntos de acuerdo], como 15; 15 puntos [tiene el acuerdo]", aseveraba el mandatario. Llega a dar a entender que hay un texto avanzado.

Según el medio 'Axios', habría una supuesta mesa negociadora inminente en Pakistán, con Jared Kushner (yerno de Trump), Steve Witkoff (su enviado especial) y J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, frente al presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf.

Pero, públicamente, el iraní ha negado las conversaciones y ha acusado a la Casa Blanca de esgrimir esta afirmación para sus intereses: "No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel".

Y, en Al Rojo Vivo, el analista Guillermo Pulido descarta el éxito de esta posible negociación por el escaso peso que tiene el presidente del parlamento iraní en el régimen ayatolá: "Si se llegan a reunir, Qalibaf no tiene poder para influir en los generales de la Guardia Revolucionaria".

Por su parte, los canales diplomáticos extraoficiales iraníes solo reportan llamadas entre personajes de segundo nivel. "En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra", afirmaba este lunes el Ministerio de Exteriores iraní.

Aunque hasta en esto hay contradicciones porque Trump defiende que fueron ellos los que contactaron: "Yo no llamé, ellos están deseando un acuerdo". Eso sí, sigue sin desvelar a quién se refiere con 'ellos' ya que ni ha mencionado ninguna persona iraní con la que está hablando ni tampoco a un país mediador (Turquía, Pakistán y Egipto).

Como tampoco ha quién controlará el estrecho de Ormuz. "Se reabrirá pronto", ha repetido en varias ocasiones abriendo la puerta a una gestión conjunta con Irán de ese lugar tan crucial para la economía del mundo. "Lo más probable que ocurra es que Estados Unidos y Israel ganen todas las batallas, pero terminen perdiendo la guerra". ha afirmado Mario Saavedra, corresponsal diplomático, en Al Rojo Vivo.

De momento, los movimientos militares y las declaraciones de sus mandos, por ambos bandos, no suenan a "final a la vista".

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