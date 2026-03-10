El euríbor sufre su mayor subida diaria en casi 20 años: supera el 2,5% tras la escalada de tensión en Oriente Medio

Los detalles El euríbor ha alcanzado el 2,552%, frente al 2,367% de ayer, lo que supone un 8% más, y se traduce en la cota más elevada desde el 16 de enero del año pasado.

El euríbor, principal referencia para las hipotecas variables en España, ha mostrado un aumento significativo desde el inicio del conflicto en Irán. El 10 de marzo alcanzó el 2,552%, frente al 2,367% del día anterior, marcando su mayor subida diaria en casi 20 años y el nivel más alto desde enero del año pasado. Aunque la media de marzo es del 2,29%, este repunte diario es el cuarto más alto desde 1998, reflejando la tensión generada por el conflicto y el temor a un alza en los tipos de interés. En 2023, tras la guerra en Ucrania, el euríbor superó el 4% durante seis meses.

