El euríbor sufre su mayor subida diaria en casi 20 años: supera el 2,5% tras la escalada de tensión en Oriente Medio

Los detalles El euríbor ha alcanzado el 2,552%, frente al 2,367% de ayer, lo que supone un 8% más, y se traduce en la cota más elevada desde el 16 de enero del año pasado.

El euríbor, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, dibuja una línea ascendente imparable desde que comenzó la guerra en Irán. Después de alcanzar ayer su nivel más alto en casi un año, los nuevos datos reflejan que está sufriendo su mayor subida diaria en casi 20 años.

En concreto, el euríbor ha alcanzado este 10 de marzo el 2,552%, frente al 2,367% de ayer, lo que supone un 8% más, y se traduce en la cota más elevada desde el 16 de enero del año pasado. Sin embargo, la media del mes de marzo sigue estando por debajo, en el 2,29%.

Según la estadística del Banco de España, este repunte diario de casi dos décimas es la cuarta más alta que ha registrado el indicador desde finales de 1998, toda una señal de la tensión que está desatado el conflicto en Irán y del temor a que pronto haya una subida de los tipos de interés.

Los datos reflejan así una tendencia de subida. En el año 2023, después de la guerra en Ucrania, el euríbor estuvo por encima del 4% durante seis meses.

