Subidas en el precio de la luz, las hipotecas o la gasolina: así nos pasa factura la guerra en Irán

¿Por qué es importante? La guerra en Irán está comenzando a notarse en nuestros bolsillos, algunos alimentos frescos subirán sus precios y este mismo mes la factura de la luz ya nos saldrá 20 euros más cara.

La guerra en Irán está impactando directamente en la economía española, provocando un aumento en los precios de productos frescos como frutas y hortalizas. Esta subida es consecuencia del incremento en los costos de transporte, como explica Sonia García, presidenta de ASETRABI. Además, los agricultores enfrentan mayores costos de producción debido al encarecimiento de los fertilizantes y el gasóleo, según Damián Halcón. Los combustibles han subido significativamente, con el diésel y la gasolina incrementando 30 y 15 céntimos por litro, respectivamente. La factura de la luz también aumentará 20 euros este mes, y el euríbor alcanza cifras récord, afectando las hipotecas.

La guerra en Irán comienza a tener consecuencias directas en los bolsillos de los españoles. En solo unos días, productos frescos como la fruta o la hortaliza subirán de precio. Una subida que es inevitable porque traerlos hasta aquí es ya mucho más caro para los transportistas.

"Si un depósito que cuesta 500 euros sube entre 20 y 25 céntimos, ya tiene ahí la subida. Eso diariamente", explica Sonia García, presidenta de la Asociación de Transportistas ASETRABI.

Producirlos también les cuesta mucho más por los fertilizantes, porque gran parte viene de la zona de conflicto y se hace con gas. "Hace unos días costaba 550 euros la tonelada y hoy 850", señala el agricultor Damián Halcón. Un aumento que también se debe al gasóleo. "Un tractor gasta diariamente 150 litros, pasado a euros era 140 euros y hoy 220 euros", añade Damián Halcón.

El ascenso de los combustibles sigue imparable, de media pagamos 30 céntimos más por el litro de diésel y 15 por el de gasolina que antes de la guerra.

Este mismo mes, la factura de la luz nos saldrá 20 euros más cara. "Se debe a la subida explosiva de los precios del gas", indica Enrique García, portavoz de la OCU.

La siguiente consecuencia podría estar en nuestras hipotecas, el euríbor se sitúa ya en cifras récord del último año.

