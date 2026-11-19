Las consecuencias La expansión de la infraestructura de IA, financiada mediante deuda, genera una creciente preocupación en el sector. Se espera que el principal competidor de Anthropic, OpenAI, busque su salida a bolsa el próximo año.

Anthropic ha protagonizado el mayor debut bursátil registrado hasta la fecha, recaudando 81.300 millones de dólares y valorando la empresa en 1,5 billones de dólares. La compañía, creadora del chatbot Claude, fijó sus acciones en 83 dólares, superando el rango inicial debido a la fuerte demanda. La operación incluyó una ampliación del 19% en el número de acciones a la venta, alcanzando los 980 millones de títulos. Este debut llega en un momento complejo para el sector de la IA, con preocupaciones sobre las valoraciones y el aumento de los costes de infraestructura. Anthropic enfrenta desafíos para mantener su crecimiento, con altos gastos en computación e infraestructura. Además, se enfrenta a una intensa competencia en el mercado de IA, destacando el modelo GPT-6 Astra de OpenAI. La empresa busca equilibrar sus ambiciones comerciales con la seguridad de la inteligencia artificial.

Anthropic ha recaudado 81.300 millones de dólares en el mayor debut bursátil registrado hasta la fecha, tras ampliar su oferta. La operación valora al creador del chatbot Claude en 1,5 billones de dólares, desafiando así las inquietudes en torno al sector de la IA y a las perspectivas de captación de capital para las empresas tecnológicas.

Como primer gran desarrollador de modelos de IA de vanguardia en salir a bolsa, Anthropic fijó el miércoles el precio de sus acciones en 83 dólares por unidad —por encima de su rango inicial de 70 a 78 dólares—, lo que refleja una fuerte demanda por parte de los inversores.

Reuters informó el miércoles, antes del anuncio oficial, que la empresa había aumentado el número de acciones a la venta en aproximadamente un 19%, alcanzando los 980 millones de títulos. Esta ampliación de la oferta pública inicial (OPI) superó el récord anterior, establecido por SpaceX —la compañía de Elon Musk— el pasado mes de junio.

El valor total de la operación asciende a 107.300 millones de dólares, cifra que incluye otros 26.000 millones de dólares obtenidos mediante una colocación privada de acciones al mismo precio que el de la OPI, según consta en los documentos presentados.

Anthropic llega al mercado bursátil en un momento en el que el contexto para las empresas de IA se ha vuelto más complejo. En las últimas semanas, los fabricantes de chips y las empresas de servicios en la nube —que han captado cientos de miles de millones de dólares para financiar sus masivos planes de inversión— se han visto sometidos a presión. Esto se debe a preocupaciones sobre sus valoraciones, al aumento de los costes de la infraestructura de IA y a la repentina salida de Jensen Huang, de Nvidia, una figura clave para el crecimiento del sector.

Considerando la dilución total, la salida a bolsa valora la empresa en aproximadamente 1,5 billones de dólares, incluyendo instrumentos como opciones sobre acciones y acciones restringidas. Sin tener en cuenta la dilución, la valoración se sitúa en torno a los 1,1 billones de dólares. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron tras hacerse públicos los detalles de la salida a bolsa de Anthropic, mientras que las acciones tecnológicas asiáticas permanecieron bajo presión debido a preocupaciones más amplias sobre el sector de la IA.

Goldman Sachs y Morgan Stanley, coordinadores de la oferta de Anthropic

Está previsto que Anthropic comience a cotizar en el Nasdaq este jueves bajo el símbolo bursátil ANT. Un debut sólido podría infundir confianza en otras empresas que esperan acceder a los mercados públicos. Se espera que el principal competidor de Anthropic, OpenAI, busque su salida a bolsa el próximo año.

Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como coordinadores principales de la oferta de Anthropic, la cual cuenta con un sindicato de colocación compuesto por 22 bancos. Ambas entidades también fueron los coordinadores principales de la salida a bolsa de SpaceX a principios de este año.

El crecimiento de Anthropic ha sido impulsado por una demanda creciente de sus modelos Claude, en particular Claude Code, su agente de programación que ha ganado popularidad entre los desarrolladores de software. Según la documentación presentada para su salida a bolsa, su tasa de ingresos anualizados alcanzó los 81.000 millones de dólares a fecha de 31 de octubre, lo que supone un incremento de 10.000 millones de dólares respecto al 30 de septiembre.

La empresa creadora de Claude informó que, a 30 de septiembre, contaba con 11.900 clientes que generaban al menos 100.000 dólares de ingresos anuales (calculados sobre los últimos 12 meses), frente a los más de 1.500 registrados a finales del año pasado, lo que pone de relieve su creciente presencia en el mercado. Sin embargo, mantener ese crecimiento resulta cada vez más costoso. En el primer semestre de 2026, Anthropic destinó cerca de 9000 millones de dólares a capacidad de computación e infraestructura, una cifra casi cuatro veces superior a la registrada un año antes.

Asimismo, durante el tercer trimestre, la empresa incurrió en 5.000 millones de dólares adicionales en gastos de computación, lo que redujo los ingresos generados por cada dólar invertido en capacidad de cómputo.

Las cuentas de Anthropic

Los ingresos aumentaron un 47% en el tercer trimestre con respecto al segundo, alcanzando los 16.960 millones de dólares. La compañía registró una pérdida operativa de 567 millones de dólares, frente a un beneficio operativo de 974 millones de dólares en el trimestre anterior. La pérdida neta se redujo a 23 300 millones de dólares, frente a los 66 300 millones del trimestre previo; esta cifra incluye partidas no operativas relacionadas con bonos convertibles en acciones de la empresa.

Anthropic ha contraído compromisos de gasto en computación por valor de casi 900 000 millones de dólares con sus socios de infraestructura —entre ellos Amazon y Google (de Alphabet)—, destinados al entrenamiento y la operación de modelos de inteligencia artificial. La empresa advirtió que sus proveedores de servicios de computación y socios de infraestructura dependen de financiación y apoyo crediticio de terceros para adquirir chips y ampliar su capacidad.

"Si dicha financiación o apoyo dejara de estar disponible o se encareciera, la capacidad contratada podría sufrir retrasos, cambios en su precio, reducciones o, incluso, no llegar a entregarse", señaló Anthropic en un documento presentado con motivo de su oferta pública inicial (OPI). Anthropic se enfrenta a interrogantes sobre cómo logrará equilibrar sus ambiciones comerciales con el énfasis que pone en la seguridad de la inteligencia artificial.

El director ejecutivo Dario Amodei ha instado al sector a ralentizar el ritmo de desarrollo y lanzamiento de modelos cada vez más potentes, advirtiendo que los avances en IA podrían superar la capacidad de la sociedad para gestionar los riesgos. "Nuestro desarrollo de modelos, plataformas y aplicaciones altamente avanzados, junto con la ampliación de los casos de uso, podría aumentar aún más el riesgo de que nuestros modelos causen daños", señaló Anthropic en el documento presentado.

Claude busca coger a GPT-6 Astra

Al mismo tiempo, se intensifica la competencia a la que se enfrenta Anthropic por convertirse en el principal proveedor de herramientas de IA para empresas. GPT-6 Astra, el modelo de IA insignia más reciente de OpenAI, representó alrededor del 13% del gasto empresarial en IA —según datos de la plataforma de gestión de gastos corporativos Ramp—, frente al 8 % que correspondió a Claude Fable, de Anthropic, según información citada por Reuters en septiembre.

La amenaza competitiva va más allá del reducido grupo de empresas que desarrollan los modelos comerciales más potentes. Un estudio reciente de Capgemini reveló que el 59 % de los ejecutivos de grandes empresas planea aumentar el uso de modelos de 'peso abierto' (open-weight models) durante el próximo año, a medida que los costes de la IA superan los presupuestos previstos.

Meta Platforms, uno de los mayores clientes de Anthropic, ha estado buscando reducir su dependencia de los modelos de la startup a medida que desarrolla sus propias capacidades de IA internamente, tal como informó anteriormente Reuters.

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