El top-10 que busca formar un nuevo 'Big3' junto a Alcaraz y Sinner: "El tercer escalón..."

Lorenzo Musetti, número ocho del mundo, se pone como principal objetivo de cara a 2026 reducir la diferencia de nivel con respecto al número uno y dos del mundo, demasiado dominantes este pasado curso.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han dominado el tenis de élite con mucha claridad este último año. Prueba de ello es que ocupen el primer y segundo puesto del ranking ATP y que se hayan repartido los cuatro 'Grand Slam', dos cada uno.

El 'planeta tenis', ante el dominio aplastante del español y el italiano, demanda más nivel al resto del jugadores para que les planten cara. Ha sido especialmente llamativa la inferioridad de tenistas como Taylor Firtz, 'Sascha' Zverev o el propio Novak Djokovic ante Carlos y Jannik.

Lorenzo Musetti ha firmado una gran temporada y eso le ha servido para escalar hasta el puesto ocho del ranking mundial. El italiano se marca un objetivo claro para la temporada que viene. Alcaraz y Sinner, en el punto de mira de un Musetti que reconoce tener entre ceja y ceja formar una rivalidad a tres bandas, como el 'Big3'.

"Esta temporada se ha visto la distancia que existe entre ellos y los demás, ambos están un paso por delante de todos. Si he decidido añadir algunas figuras importantes dentro de mi equipo de trabajo es precisamente para tratar de dar un gran paso en esa dirección, para cerrar una brecha que este año todavía ha sido muy evidente", aseguró Lorenzo en unas declaraciones para 'Eurosport'.

"Espero en el futuro poder llegar a ocupar ese tercer escalón dentro del podio", reconoce un Lorenzo que está convencido de su talento aunque también es consciente de la dificultad que tendrá acercarse a Alcaraz y Sinner.