La sorprendente fórmula de un tenista para vencer a Alcaraz y Sinner: "Jugar perfecto y..."

Francisco Cerúndolo, número 21 del ranking, se deshace en elogios hacia el número uno y dos del mundo. El argentino tiene claro lo que tiene que pasar para vencer a los dos mejores jugadores del mundo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han sido, con mucha diferencia, los mejores tenista de 2025. El murciano y el italiano, que copan los dos primeros puestos en lo alto del ranking, han sido muy superiores al resto del circuito. Ni los habituales en el top-10: Djokovic, Zverev, Fritz y compañía han conseguido hacerles frente.

Solo ellos dos han sido capaces de contrarrestarse. A la vista ha quedado después de que se hayan repartido los cuatro 'Grand Slam' de una sola temporada (dos cada uno). Son muchas las críticas que han llegado sobre el nivel del resto de tenistas.

El poco reto que supone para Alcaraz y Sinner enfrentarse a ellos ha generado mucho revuelo sobre le nivel que deberían mostrar en pista. Sin embargo, son los propios jugadores los que reconocen su superioridad.

Francisco Cerúndolo, número 21 del mundo, es consciente de lo complicado que es derrotar a los dos mejores del mundo: "Para ganar a Sinner y Alcaraz, tienes que jugar perfecto y que ellos jueguen un poco mal".

Cerúndolo derrotó a Sinner en Roma hace dos años pero asegura que la mejora del italiano ha sido increíble: "(Sinner) es muy diferente. No tiene debilidades, no hay lagunas... Siempre está ahí. Su saque es increíble, su devolución es sensacional y, cuando se juega desde el fondo de la pista, golpea la pelota muy fuerte, lo que hace que no tengas tiempo de reacción. En París, no sabía qué hacer. Ha mejorado muchísimo".

"Hace dos años, quizás físicamente no era tan bueno: si jugabas partidos largos e intercambios largos, cometía ciertos errores. Ahora no falla nada", asegura el argentino en unas declaraciones para 'Tennis365'.