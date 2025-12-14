Ferrero desvela el momento que cambió la mentalidad de Alcaraz en 2025: "Perdió la confianza, pero..."

El entrenador analizó la temporada de su 'pupilo' y apuntó a un torneo en concreto en el que Carlitos volvió a creer en sí mismo. Más tarde, llegaría la épica final de Roland Garros.

Carlos Alcaraz ha firmado la mejor temporada de su carrera. 'Dos Grand Slam' y ocho títulos en un año en el que el único capaz de frenar al murciano ha sido su máximo rival en pista, Jannik Sinner. Sin embargo, cuando el de El Palmar ha estado al 100%, poco ha podido hacer el italiano.

Ocho trofeos más terminar el año como número uno derrocando también al propio Sinner. La temporada de Carlitos ha sido histórica, pero también ha tenido momentos complicados. Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, ha revelado un episodio en el que Carlos lo pasó mal a nivel de juego.

Sin embargo, el técnico también ha contado el momento en el que se produjo un cambio de mentalidad de Alcaraz para superar esa mala racha: "En Indian Wells y Miami, perdió un poco la confianza. Montecarlo fue una luz que abrió las puertas a ganar esa confianza que necesitaba y, a partir de ahí, pudo encadenar unos resultados impresionantes".

"Ganar en Montecarlo, sin jugar del todo bien, pero teniendo una actitud de diez le ayudó muchísimo a encarar con más claridad el resto de la temporada. A partir de ahí llegaron muchas finales, resultados increíbles como en los Grand Slams...", asegura Ferrero en unas declaraciones para la 'ATP'.

Juan Carlos apunta también a la razón que provocó ese cambio en Carlitos: "Carlos ha madurado y se ha dado cuenta de la importancia de expresar sus sentimientos y cómo se siente. A partir de Montecarlo fue comunicando mucho más cómo se sentía y le ha ayudado mucho expresarse más, en las dificultades, en los miedos y en todo lo que significa estar ahí con esa presión que conlleva el circuito".