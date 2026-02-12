La atrevida comparación de un top 25 sobre Sinner y Alcaraz: "Son los Federer y Nadal de su época"

Luciano Darderi ha reabierto el debate del tenista español e italiano con Nadal, Djokovic y Federer. Además ha comentado su opinión sobre el juego de ambos y la relación que mantienen fuera de la pista.

Parece que el debate del 'Big 3' con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz está trayendo mucha cola. Tras la consecución del 'Career Grand Slam' del tenista murciano en el pasado Open de Australia, las comparaciones entre la dupla que domina el circuito actualmente con Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer están dando mucho que hablar en los últimos días.

El último en pronunciarse ha sido Luciano Darderi. El número 22 del ranking ATP se ha rendido a los jóvenes, atreviéndose con una arriesgada comparación: "Son los Federer y Nadal de su época". Una prueba más de que los dos mejores tenistas de la actualidad despiertan la admiración y el respeto de sus competidores en el circuito.

"Los jugadores son todos humanos, todos normales. Con Carlitos tengo una relación un poco más especial porque nos conocemos desde muy chicos, y no ha cambiado nada de hace dos años hasta ahora", declaraba en Buenos Aires, durante la celebración del ATP 250. Aunque afirma, que su objetivo es alcanzar su nivel, a pesar de lo imponente de enfrentarse a ellos: "Pierden un partido muy raramente... Cuando entras a la pista con varios títulos en la buchaca, te respetan diferente".

Luego recordó su enfrentamiento con su compatriota en Melbourne, donde precisamente ese "respeto" le jugó una mala pasada: "Cuando me enfrenté a Sinner en Australia, en el tercer set le respeté demasiado. Hay momentos en los que uno respeta demasiado, te entraese miedo y esa duda".

Concluyó volviendo a tratar el tema de la comparación con las tres leyendas del tenis de las últimas décadas. Afirmó que Sinner y Alcaraz "están fuera de la normalidad" y que su juego está en otro nivel, una razón que le anima "siempre que puede, a entrenar con ellos": "Juegan a otra velocidad de pelota, son extraterrestres".