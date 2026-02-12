Mayte Alcaraz tacha "ignominia" las declaraciones de Óscar López sobre Javier Lambán: "Es absolutamente indignante"

La periodista ha criticado duramente la afirmación del ministro para la Transformación Digital que ha señalado al expresidente del Gobierno de Aragón como el responsable de los malos resultados de Pilar Alegría en las elecciones aragonesas.

Óscar López ha señalado a Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, como el culpable de los malos resultados del PSOE en Aragón en las recientes elecciones autonómicas. En una entrevista en RNE, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha afirmado que el PSOE aragonés, liderado en ese momento por Lambán, no hizo "oposición" a Jorge Azcón.

Edu Galán señala que López no se puede esconder en el "es mi opinión" para compartir esa reflexión. "Realmente descarga, primero, sobre un compañero del partido, segundo sobre una persona fallecida y luego, además, descarga una responsabilidad muy gorda que es muy probablemente una responsabilidad que debería haber llevado a Pilar Alegría a dimitir", expone el escritor.

Mayte Alcaraz recuerda que Lambán, en su libro, "reconoce y cuenta que tanto Santos Cerdán y Pilar Alegría le hicieron la vida imposible en los últimos años para robarle la hegemonía del PSOE en Aragón". La periodista considera que las declaraciones del ministro son "una escapada absolutamente indignante por parte de un responsable público".

"Depositar en alguien que ha fallecido y que, precisamente, hizo una enmienda a la totalidad a la política del PSOE a la elección de Pilar Alegría, depositar en él la responsabilidad del malísimo resultado electoral me parece una ignominia", sentencia Alcaraz.

La periodista, a pesar de ello, destaca que Alegría "de manera elegante le haya quitado la razón a su compañero". La exministra ha publicado un mensaje en su perfil de 'X' en el que señala que el resultado de las elecciones "no fue bueno para el PSOE". Alegría expone la necesidad de "mejorar" para recuperar la confianza de los aragoneses. "Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección", expone.

