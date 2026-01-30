¿Zumo de pepinillos para los calambres?: el remedio natural que ha usado Carlos Alcaraz contra Zverev

El tenista español ha recurrido a esta bebida para lidiar con la fatiga y los calambres sufridos durante su victoria en las semifinales del Open de Australia contra el alemán.

Carlos Alcaraz ha sufrido bastante en las semifinales del Open de Australia. El tenista español ha vencido a Alexander Zverev en cinco sets (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) en un complicado partido en el que ha tenido que lidiar con calambres, fatiga y vómitos.

El murciano ha logrado pasar a la final del torneo por primera vez en su carrera, donde esperará al ganador del encuentro entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, rompiendo la mala racha de resultados que acumulaba en los últimos años en Melbourne.

Las altas temperaturas han provocado que Carlitos haya tenido que recurrir a un remedio natural durante el tercer set de las semifinales, después de haber vomitado. En concreto, el equipo del de El Palmar le ha proporcionado un zumo de pepinillos con el propósito de aliviar el dolor de los calambres musculares.

Dicha bebida está pensada para usarse en aquellos momentos en los que la fatiga muscular impide continuar compitiendo a los deportistas. Debido a su composición natural, el zumo de pepinillos sirve como una ayuda "casera" para contrarrestar los dolores y efectos que provocan los calambres.

Además de usarse en el tenis desde hace pocos años, otros deportistas también lo emplean para disciplinas de resistencia como los maratones, carreras de alta intensidad o en el ciclismo.

La última vez que Alcaraz recurrió a este método natural fue en las semifinales de Roland Garros de 2024 contra Sinner.