Sinner confiesa qué le dijo a Rafa Jódar en la red tras ganarle

El número 1 del mundo tuvo unas cariñosas palabras hacia el español tras vencerle en un duelo vibrante.

El partido de cuartos de final del Mutua Madrid Open dejó una bonita estampa una vez el italiano se llevó una sufrida victoria en el tie-break de la segunda manga ante el de Leganés.

El número 1 del mundo cogió al joven tenista en la red y durante unos segundos tuvo una pequeña conversación con él.

En la rueda de prensa pospartido, al de San Cándido le preguntaron qué impresión le había causado enfrentarse a Jódar, la sensación del circuito.

"Es un jugador que ha viene consiguiendo grandes resultados en este inicio de la temporada, que ya ha jugado un tenis increíble en Barcelona y que ha ganado en Marrakech. Aquí se ha metido en cuartos de final. Ya es un jugador muy sólido, ha demostrado por qué ha jugado un tenis de altísimo nivel", afirmó.

A su vez, Sinner confesó qué le dijo en la red: "Le dije que le deseo lo mejor para la temporada, que siga trabajando, que siga mejorando, y eso es todo".

De hecho, Jannik se aventuró a darle un consejo: "Mi consejo es siempre evitar la presión dentro de lo posible. Sé que siempre habrá muchas palabras dentro y fuera de la pista, pero al final del día el jugador debe seguir adelante. Lo que está haciendo es increíble, le deseo lo mejor, pero al mismo tiempo no hay que forzar demasiado, porque a veces eso se te mete en la cabeza y es muy difícil salir".

"Es un buen chico, tiene una buena familia detrás, su padre es muy humilde, tiene una pequeña burbuja que es muy buena para él. Creo que tendrá resultados increíbles en el futuro", zanjó.