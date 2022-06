Son ya 22 los Grand Slams que ha conquistado Rafa Nadal. El último, Roland Garros. Antes, esta temporada, ya había levantado el Open de Australia. Dos de dos en este curso.

Y la pregunta sigue en el aire y seguirá hasta que los tres dejen el tenis. ¿Quién es el mejor: Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic? El tenista Nick Kyrgios ha sido muy contundente al respecto.

"Rafa Nadal es el mejor del 'Big Three'", ha dicho Kyrgios en la previa del ATP 250 Mallorca Championschips que comenzará la próxima semana en Santa Ponça.

Son dos Grand Slams de diferencia los que acumula Nadal con sus grandes rivales. Ahora el gran objetivo es Wimbledon, torneo para el que el español es duda tras someterse a ese nuevo tratamiento en su pie.

Por otro lado el australiano ha defendido su "tenis pasional": "No creo que haga locuras en la pista. Tengo 27 años ahora y he estado jugando así desde que tenía 10. Siempre he sido muy emocional y ambicioso".

"No voy a cambiar. Porque pienso que los aficionados quieren ver partidos emocionantes e intensos. Si pierdes estarás enfadado. Es normal, es humano. Algunos lo muestran más y otros menos", dijo.

Y llega a Mallorca para recuperar su nivel y "resurgir": "Aquí quiero ofrecer mi mejor tenis. Ojalá acudan muchos aficionados a ver nuestros partidos. Como siempre voy a ganar, quiero entretener a la gente para que ellos y yo lo pasemos bien. Este es un año para resurgir".