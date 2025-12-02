Nadal destaca el "problema" de la rivalidad Alcaraz - Sinner: falta el tercero en discordia

El manacorí asegura que tanto el español como el italiano deben encontrar un rival de su nivel para que "les apriete un poquito".

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se encuentra en su momento de máximo esplendor. Tanto el de El Palmar como el italiano se han repartido los cuatro Grand Slam de este año, además de otros torneos.

El alto nivel de ambos y su hambre de ganar esta provocando que ningún otro tenista les pueda hacer frente, a menos que alguno de estos esté lesionado o levemente tocado.

A diferencia de Sinner y Alcaraz, durante estos últimos 20 años ha existido una gran rivalidad a tres bandas. Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic han representado la época dorada del tenis repartiéndose entre ellos hasta 66 Grand Slams.

Pese a que al comienzo la rivalidad era entre Nadal y Federer, el serbio se unió a la contienda por ser el mejor tenista del mundo al poco tiempo.

El hecho de que Carlitos y Jannik no tengan un rival a su nivel, pese a haber grandes tenistas como Zverev, Tsisipas u otros, es un "problema", según ha explicado el de Manacor en una entrevista para la 'Ser'.

"Falta alguien que les apriete un poquito. Sería bueno también para ellos sentir que necesitan jugar bien para llegar a las finales", comentaba Nadal en el programa asegurando que un tercero en discordia les vendría bien para mejorar su nivel.

"Desde fuera, los que lo vemos, se puede ver que aunque jueguen mal pueden seguir ganando. A lo mejor faltan Zverev o Medvedev", concluía el extenista sobre la necesidad de que haya otro "Djokovic" en cuestión.