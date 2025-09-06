La llamativa confesión de Djokovic sobre sus duelos contra Alcaraz y Sinner: "No me rendiré, pero..."

El serbio ha sucumbido en los últimos tres 'Grand Slams' ante o bien el italiano o bien el español. Tras su derrota en el US Open frente a Alcaraz, 'Nole' analiza su rivalidad antes los dos mejores del mundo.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han sido los únicos tenistas capaces de pararle los pies a Novak Djokovic en un 'Grand Slam' este 2025. En el Open de Australia, fue Alexander Zverev quien superó a Novak en semifinales pero fue después de que el serbio se tuviera que retirar por problemas físicos.

A pesar de su edad, Djokovic sigue siendo casi imparable en los 'Majors', a no ser que se enfrente a Jannik o a Carlos. 'Nole' encontró verdugo en Sinner tanto en Roland Garros como en Wimbledon y ha sido Alcaraz quien ha terminado eliminando al de Belgrado en semifinales de este US Open.

Lo cierto es que, da la sensación de que a Djokovic le cuesta mucho seguir el ritmo del número uno y dos del mundo, especialmente en partidos al mejor de cinco sets. Novak no ha podido ganar ningún set en sus últimos tres enfrentamientos en 'Majors' ante Sinner o Alcaraz.

Tras la derrota ante el murciano el pasado viernes, el serbio dejó una llamativa reflexión en rueda de prensa: "Esto es lo que siento igual con Sinner, al mejor de cinco sets se me hace difícil jugar contra ellos particularmente en estas fases de Grand Slam, pero no me voy a rendir y voy a seguir luchando".

"Si tengo que perder contra alguien, quiero hacerlo contra ellos. Es frustrante no poder hacer en la pista todo lo que podría hacer antes, pero es normal y pasa por la edad. Sigo disfrutando la competición y hoy he recibido un apoyo enorme de la grada, por eso sigo jugando, porque sigo disfrutando y me llega el cariño de la gente", reconoció Djokovic en rueda de prensa.