Ahora

"Es frustrante..."

La llamativa confesión de Djokovic sobre sus duelos contra Alcaraz y Sinner: "No me rendiré, pero..."

El serbio ha sucumbido en los últimos tres 'Grand Slams' ante o bien el italiano o bien el español. Tras su derrota en el US Open frente a Alcaraz, 'Nole' analiza su rivalidad antes los dos mejores del mundo.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik SinnerCarlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik SinnerGetty

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han sido los únicos tenistas capaces de pararle los pies a Novak Djokovic en un 'Grand Slam' este 2025. En el Open de Australia, fue Alexander Zverev quien superó a Novak en semifinales pero fue después de que el serbio se tuviera que retirar por problemas físicos.

A pesar de su edad, Djokovic sigue siendo casi imparable en los 'Majors', a no ser que se enfrente a Jannik o a Carlos. 'Nole' encontró verdugo en Sinner tanto en Roland Garros como en Wimbledon y ha sido Alcaraz quien ha terminado eliminando al de Belgrado en semifinales de este US Open.

Lo cierto es que, da la sensación de que a Djokovic le cuesta mucho seguir el ritmo del número uno y dos del mundo, especialmente en partidos al mejor de cinco sets. Novak no ha podido ganar ningún set en sus últimos tres enfrentamientos en 'Majors' ante Sinner o Alcaraz.

Tras la derrota ante el murciano el pasado viernes, el serbio dejó una llamativa reflexión en rueda de prensa: "Esto es lo que siento igual con Sinner, al mejor de cinco sets se me hace difícil jugar contra ellos particularmente en estas fases de Grand Slam, pero no me voy a rendir y voy a seguir luchando".

"Si tengo que perder contra alguien, quiero hacerlo contra ellos. Es frustrante no poder hacer en la pista todo lo que podría hacer antes, pero es normal y pasa por la edad. Sigo disfrutando la competición y hoy he recibido un apoyo enorme de la grada, por eso sigo jugando, porque sigo disfrutando y me llega el cariño de la gente", reconoció Djokovic en rueda de prensa.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza con aranceles a Europa por la multa a Google
  2. Maribel Vilaplana relata su comida con Mazón cuando sus mentiras están ya desmontadas
  3. El juez del Supremo descarta que la UCO esté filtrando fotos o datos de los dispositivos electrónicos de Ábalos
  4. ¿Por qué Israel sí y Rusia no? La hipocresía del mundo del deporte permite a Netanyahu blanquear el genocidio en Gaza
  5. El entorno de García Ortiz insiste en que debe seguir para garantizar la fortaleza de la institución contra las mentiras y los poderes ocultos
  6. Detienen en Castelldefels a un violador que asaltaba con gran violencia a sus víctimas disfrazado con peluca, bigote y gafas de pasta