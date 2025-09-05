El grito de Carlos Alcaraz al llevarse el primer set contra Djokovic en el US Open

El tenista murciano se llevó la primera manga contra un Djokovic combativo: 6-4 en el inicio para un Carlitos que quiere la final.

Lo gritó Carlos Alcaraz. Tenía en sus manos el primer set contra Novak Djokovic. Un 6-4 que no fue fácil porque el serbio, a pesar de perder el saque nada más empezar, peleó y mucho. También tuvo al público de su parte con ese ya tradicional "Nole, Nole" que se escucha en Nueva York.

Carlitos rompió su saque nada más empezar. En el primer juego. Era fundamental empezar concentrado. Y así fue.

A partir de entonces, mantener el saque a la espera de lograr el set. Y así fue. Y eso que el mejor punto lo protagonizó Novak con un paralelo que le sacó una sonrisa no vista hasta entonces.

Llegó Alcaraz con su saque para ganar el set... y lo confirmó. Ese grito de rabia, de alivio, de haber empezado la semifinal con buen pie. Fundamental para derrotar al tenista con más Grand Slams de toda la historia.