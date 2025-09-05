En pista dura
La racha invicta que tendrá que romper Alcaraz ante Djokovic para estar en la final del US Open
La semifinal del Abierto de Estados Unidos enfrenta en un choque generacional al serbio contra el tenista murciano en un partido histórico sobre pista dura.
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se verán las caras por novena ocasión en su carrera en la esperada semifinal del US Open 2025 para buscar un hueco en la gran final.
Y el tenista murciano tendrá que romper una racha invicta del serbio para poder luchar por el título. A pesar de que Carlos ha saboreado victorias absolutamente memorables en tierra batida y hierba, incluyendo dos títulos en Wimbledon, aún no sabe lo que es derrotar a Novak Djokovic en pista dura.
Sobre esta superficie, el balance es de tres partidos disputados y tres victorias para el balcánico. Cincinnati 2023, las ATP Finals de ese mismo año y los cuartos de final del pasado Open de Australia.
Además, 'Nole' gana también en el cara a cara, 5-3, siendo el único jugador del top-10 que mantiene ventaja en su historial ante Alcaraz.
Sin embargo, el español llega en un gran estado de forma, con mucha confianza y todas las ganas del mundo de volver a una final de 'Grand Slam' en la que podría aspirar a recuperar el liderato en el ranking del mundo.