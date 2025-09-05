Con Sergio García rendido a sus pies: el brutal puntazo de Alcaraz ante Djokovic

En el segundo set, con Djokovic con ventaja al haber hecho un 'break', Carlitos sacó su magia para despertar en la semifinal.

Carlos Alcaraz tiene magia. Su tenis es increíble. De esos que levantan al público de sus asientos. Lo vivió la central del US Open en un momento de la semifinal contra Novak Djokovic cuando iba abajo en el marcador en el segundo set. El serbio acababa de hacer un 'break' nada más arrancar.

Hasta su buen amigo el golfista Sergio García alucinó en la grada. No se pierde una desde que llegó a Nueva York.

Todos sus pases a la siguiente ronda los ha celebrado haciendo el gesto de jugar al golf con su raqueta. Y todos ellos se los dedicó a Sergio.

Ocurrió en el segundo set después de que Carlitos hubiera ganado el primero. Iba un juego abajo el murciano, pero se recuperó y volvió a igualar el partido. Con puntos así es más fácil.