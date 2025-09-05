Carlos Alcaraz hunde a Djokovic en tres sets y se planta en la final del US Open

El tenista murciano jugará la final de Nueva York después de derrotar a Novak Djokovis en uno de los partidos más sólidos que se le recuerdan.

No hay quien pare a Carlos Alcaraz. Al menos de momento. Ya está en la final del US Open después de superar a Novak Djokovic por la vía rápida, en tres sets, hundiendo la moral del serbio. Compitió, y mucho, en el segundo set pero tras perderlo en el desempate se vino abajo mentalmente y sobre todo físicamente.

Estaba derrotado Nole en la tercera manga. Ni el apoyo del público, que quería más tenis en la central del US Open, le levantó.

Carlitos se llevó el partido: 6-4, 7-6 y 6-2. Un partido muy sólido el suyo. Sigue sin perder un set en lo que va de torneo. Palabras mayores.

Comenzó concentrado. En el inicio le rompió el saque a un Novak al que todavía no había derrotado en pista dura. Más le costó en el segundo set. Lo tuvo que derrotar en el tie break. Seguramente en el mejor momento de tenis de Djokovic, que a pesar de ello no llegaba. La superioridad física de Alcaraz era total.

Con el paso de los minutos Nole se fue para abajo. Lo estaba pasando realmente mal. Cabizbajo, sin hacer ningún gesto. Viendo como punto a punto se le estaba acabando el partido. Incapaz de reaccionar. Porque este Carlitos te hunde la moral. Y a este nivel sólo Jannik Sinner le puede competir de tú a tú.

Ya espera rival

Jannik Sinner, el número 1 del mundo, y el canadiense Félix Auger-Aliassime disputarán la otra semifinal en Nueva York en la madrugada de este viernes al sábado. Uno de los dos será el rival de Alcaraz en la final en el Arthur Ashe Stadium. El domingo a partir de las 21 horas (horario peninsular español).