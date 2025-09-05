Djokovic desvela qué rival prefiere entre Sinner y Alcaraz "Me beneficia jugar..."

Alcaraz, sobre su enfrenamiento ante Djokovic en Australia: "Es de las peores cosas..."

El tenista serbio se medirá al murciano en las semifinales del último 'Grand Slam' del año en busca de disputar la gran final.

El US Open 2025 encara su recta final y genera una máxima expectación ante la inminente semifinal entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. A sus 38 años, el serbio se ha colado en las cuatro semifinales de los cuatro 'Grand Slams' el curso aunque no ha alcanzado ninguna final.

De igual forma, es una gesta que pasa desapercibida cuando la ejecuta un Djokovic que siempre quiere más pero que, en realidad, mantiene al tenista balcánico como el jugador más serio del circuito en las grandes citas después de los dos monstruos que dominan la nueva generación.

En declaraciones a 'Sportklub', el actual número siete del mundo reconoció la magnitud de la dificultad que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner aunque mantiene la confianza sobre la pista: "Cuando estoy en forma y soy capaz de jugar mi mejor tenis, sigo creyendo que puedo ganar tanto a Alcaraz como a Sinner. Lo más peligroso es que necesito hacer un gran esfuerzo y llevar mi cuerpo al límite. Su juventud les permite llegar en plenas condiciones, así es la biología".

En este contexto, el serbio reconoció que prefiere enfrentar a Carlos Alcaraz antes que a Jannik Sinner en las semifinales del torneo. Ante el italiano, Djokovic acumula cinco derrotas consecutivas y no le gana un partido desde 2023.

Sin embargo, ante Alcaraz, domina el cara a cara por 5-3 y se ha llevado la victoria en cuatro de los último cinco enfrentamientos.

"Podría decirse que me beneficia jugar en semifinales con Carlos en lugar de con Jannik, al menos, eso sugieren los últimos resultados. Cada partido es una historia distinta. Sé que Alcaraz es el favorito, está jugando a un nivel impresionante, pero espero elevar mi nivel. Estos partidos son los que hacen que siga compitiendo, es ilusionante tener la oportunidad de vencer a los mejores actualmente", sentenció Nole.