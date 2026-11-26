Los dos líderes del equipo español de Copa Davis intercambian elogios en la previa de la eliminatoria contra Austria.

El tenis español vive un momento muy dulce. Con Carlos Alcaraz como campeón de las ATP Finals y con Rafa Jódar clasificándose para ese torneo en su primer año en el circuito. También está Marcel Granollers, uno de los mejores tenistas en dobles.

España afronta este jueves su inicio de la Copa Davis en cuartos de final contra Austria.

Y en la previa Jódar y Alcaraz intercambiaron elogios. En una entrevista en 'Teledeporte', esto dijo el madrileño: "Carlos es muy natural. Tal y como lo veis en la pista, es fuera de ella y cuando no hay cámaras".

En uno de los descansos de la final contra Alexander Zverev se le pudo ver bailando en su banquillo.

"Cuando el otro día estaba viendo la final por televisión y apareció bailando en uno de los intercambios, es que tío, eso no se le ocurre a ningún jugador, solo a él. Conecta muy bien con la grada", dice Jódar.

Posiblemente ya en semifinales Alcaraz y Jódar jugarán los partidos de individuales. Todo dependerá del físico del murciano.

Y con esta pareja, una de las mejores del mundo, España se convierte en el rival a batir en esta Copa Davis. En busca de la séptima ensaladera.

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