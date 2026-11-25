Los detalles Influencers y asociaciones promocionadas por la extrema derecha se lucran difundiendo bulos sobre la violencia machista.

Miles de personas en España han protestado contra la violencia machista en el 25N, mientras algunos niegan su existencia y difunden bulos. Estos negacionistas, presentes en redes y hasta en el Congreso, insisten en el mito de las denuncias falsas, a pesar de que representan solo el 0,0084%. Influencers como 'Batmowli' y canales como 'Mowlihawk' propagan estas ideas, buscando likes y victimización frente al feminismo. Vox promueve esta narrativa, invitando a asociaciones negacionistas al Congreso, como ANAVID. Ignoran que en 2025, 33.373 mujeres maltratadas necesitaron protección, mientras minimizan el machismo en España, según representantes como Samuel Vázquez de Vox.

Miles de personas por toda España han salido este miércoles a la calle por el 25N para mostrar su rechazo a la violencia machista que, además de mantenerse, sigue negándose por algunos que se lucran de propagar bulos y mentiras.

Unos se reproducen en las redes y otros acaban dando charlas en el Congreso, pero todos ellos son negacionistas de la violencia machista que inundan, por ejemplo, TikTok.

"Hay más denuncias falsas de lo que éticamente se pone", afirma en un vídeo 'Batmowli', que cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram. En 'podcast.emprendimiento' aseguran que "hay cien leyes exclusivamente de los beneficios que tiene una mujer por denunciar por violencia de género". "¿Cómo no se va a incentivar a esto?", plantean.

En el canal 'Mowlihawk', con más de un millón de suscriptores en YouTube, un hombre sostiene, sin pruebas, que "el 90% de las denuncias que se ponen en la comisaría son falsas".

Son machistas que buscan likes vendiéndose como víctimas de un feminismo que les está sometiendo. Usan de forma constante el mantra de las denuncias falsas.

En 'Leyvir.com', un vídeo dice una mentira: que "si tu exmujer te hace una denuncia de violencia de género falsa, puedes enfrentar la pérdida inmediata de la custodia de tus hijos, incluso antes de que se demuestre tu culpabilidad". La realidad es que las denuncias falsas son el 0,0084%.

Promocionados por Vox

Pero aunque tengan el dato, machacan con el relato. Todos ellos son influencers y asociaciones negacionistas, como las que Vox invita al Congreso. Es el caso de la Asociación ANAVID, tres veces invitada a la Cámara Baja por la extrema derecha. Jesús Muñoz, miembro de la asociación, ha afirmado que "en el ámbito de la violencia de género, tengo toda la colección de denuncias, excepto una, la de abusos sexuales".

Además, ha soltado perlas como esta: "Nos odian como odiaban los nazis a los judíos, como los blancos a los negros en la América del algodón". "Están los hombres denunciados y los que van a ser denunciados. Sí, todos van a ser denunciados", ha vaticinado, como si poner denuncias fuera un hobby de las mujeres.

No les importan los datos, pero lo cierto es que 33.373 mujeres maltratadas necesitaron órdenes de protección en 2025 en España. Mujeres que tienen que escuchar discursos como el de Samuel Vázquez, portavoz nacional de seguridad de Vox: "El factor machismo en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual. No se puede ir a Twitter cada vez que haya una muerta diciendo 'no pararemos hasta...'. Mentira, nunca habrá un 'hasta'".

Si ese es el que tiene que velar por la seguridad, está ya todo dicho.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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