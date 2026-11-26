La unidad de potencia de Honda tiene como objetivo equipararse a todos sus rivales de F1 en el primer tramo de la temporada 2027.

Desde hace varias semanas Honda trabaja en el desarrollo de su motor para 2027. Esta temporada ya la han dado por perdida. Y se nota en la puesta en escena con Aston Martin: muchísimos abandonos de Fernando Alonso y Lance Stroll por la unidad de potencia.

Todo está centrado en el curso que viene. Según ha informado 'Marca', Honda quiere que, gracias al ADUO, poder llegar al nivel del resto de equipos de la parrilla.

Y se han marcado una fecha para ello: el Gran Premio de Portugal en el mes de junio.

El calendario arranca en marzo en Bahréin y Portimao será la novena prueba.

Aston Martin aspira al menos en estar en la zona media de la parrilla, lejos de la cola como ha ocurrido en el arranque de este nuevo reglamento de la Fórmula 1.

El desarrollo se concentra en la batería

La batería está dando muchísimos problemas al coche. Ha ocurrido tanto en México como en Brasil. Shintaro Orihara habla de ello: "Después de Brasil, realizamos una inspección de la batería y encontramos, como esperábamos, lo que había sucedido. Es un tipo de problema que ya habíamos previsto. Pensábamos que habíamos aplicado una medida correctora para Brasil, pero no fue suficiente para evitar que se produjera un problema en la batería".

"Para Las Vegas preparamos otra medida correctora con el objetivo de mejorar la fiabilidad. Por decirlo de alguna manera, no lo evitará por completo. Todavía necesitamos tener una visión global y comprender completamente el problema", dice el ingeniero japonés.

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