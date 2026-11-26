Fue operado
"Pensábamos que la carrera de Márquez se había acabado, pero...": Pol Espargaró alucina con Marc
El piloto de KTM, que corrió en el GP de Portugal, dice que con la lesión de Marc de principio de temporada todos pensaban que su carrera había terminado.
Este décimo título de Marc Márquez ha podido ser uno de los más difíciles que ha logrado en MotoGP. No solo por la remontada, también por los problemas físicos que sufrió a comienzo de temporada cuando se tuvo que volver a operar.
En el paddock llegaron a pensar que este era el final, que Marc se tendría que retirar. Es lo que ha comentado Pol Espargaró en una entrevista a 'AS' después de correr en el Gran Premio de Portugal.
"Marc no empezó bien la temporada... no creíamos que veríamos a un Márquez campeón del mundo, al menos después de las primeras tres carreras. Luego empezó a mejorar, pero también con unas Aprilia muy competitivas. Todos pensábamos que esto se había acabado, pero no solo esta temporada, sino que casi pensábamos que la carrera deportiva de Marc se había terminado en ese momento. Y qué giro de guion", dice el de KTM.
Para él Aprilia ha 'colaborado' para que Marc sea campeón: "Después de ver que Marc volvía, que Bezzecchi empezaba a cometer errores, hemos visto no solo cómo Marc ha ganado el Mundial, sino cómo Aprilia lo ha perdido. Es difícil que una fábrica se vea en la situación en la que se ha visto Aprilia esta temporada, con dos pilotos muy veloces, muy rápidos, pero sufriendo lesiones por parte de Jorge Martín y muchísimos errores, en muchos de los momentos inesperados o difíciles de creer, con Bezzecchi, con esa pequeña agresión en República Checa que lo dejó fuera de la carrera".
"Son cosas que no nos hubiéramos imaginado jamás. Ha sido un cambio de guion constante durante esta temporada, algo que agradecemos y que nos gusta mucho", dice Espargaró.
Un título de mucho sufrimiento
Espargaró pone en valor este título sobre todo por los problemas físicos de Márquez: "Es un título más que ha conseguido pasando muchas penurias, dolores, como hemos dicho, por lo que pasó en Le Mans y la operación del hombro, etc. Pero yo creo que lo más importante es que Marc ha demostrado que es uno de esos deportistas que ha pasado más allá del mismo deporte, del motociclismo".
"Con este título más, forma parte de la historia de estos deportistas diferenciales a nivel mundial, no solo español, que han marcado una era en el deporte en general, no únicamente en su deporte específico", cierra el piloto probador de KTM.
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