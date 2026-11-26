El tenista murciano ha introducido una nueva técnica de saque que se asemeja a la que utilizaba Pete Sampras.

Carlos Alcaraz ha introducido una novedad muy importante en su tenis desde las ATP Finals. Ha cambiado la técnica de saque, que ahora se parece al del famoso Pete Sampras.

Sampras contaba con uno de los saques más efectivos de toda la historia del tenis y Carlos ha intentado imitarlo.

Su entrenador, Samuel López, lo ha explicado en 'Marca': "Buscábamos que tuviera más de balance en el inicio del movimiento y que eso le ayudara a estar más fluido y que pudiera impulsarse hacia arriba".

El tenista murciano podría descansar en la primera eliminatoria de Copa Davis contra Austria.

Entrenó en el dobles con Marcel Granollers y solo jugaría si España se juega el pase a las semifinales en este partido. En caso de no necesitarlo, descansará hasta unas hipotéticas semifinales contra la Alemania de Alexander Zverev.

Alcaraz llegó tocado de las ATP Finals, donde sintió molestias en el isquio. A pesar de ello pudo salir campeón y convertirse en maestro, pero su físico no está al 100% en el que es el último torneo de la temporada de tenis.

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