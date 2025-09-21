El inexplicable maleficio que persigue a Carlos Alcaraz cada vez que gana un 'Grand Slam'

El de El Palmar ha demostrado, con permiso de Jannik Sinner, ser el mejor tenista del mundo, sin embargo fue derrotado en la Laver Cup por Taylor Fritz y se complican las aspiraciones europeas.

Carlos Alcaraz maravilla al mundo del tenis y del deporte en general. El murciano tiene una habilidad especial para despertar admiración y respeto a través del increíble espectáculo que ofrece sobre la pista. Sin embargo, el carismático número 1 del mundo, acostumbrado a ganar la mayoría de sus partidos, acumula una curiosa y anómala racha de derrotas después de ganar un 'Grand Slam'.

La estadística confirma que el de El Palmar es vulnerable en cada evento en el que participa después de ser el campeón de un 'Major'. En 2022, tras ganar el US Open, el combinado español del que formaba parte Carlos Alcaraz cayó eliminado ante la selección de Croacia en cuartos de final de la Copa Davis.

Un año más tarde, en 2023, el murciano destronó a Novak Djokovicen un partido épico y se alzó con su primer Wimbledon. Poco más tarde, el 12 de agosto cayó derrotado en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto ante el tenista local Tommy Paul.

El año 2024 trajo dos nuevos grandes éxitos para el de El Palmar. Carlos consiguió su primer Roland Garrosy revalidó la corona de Wimbledon. Sin embargo, volvió a perder los eventos posteriores a la consecución de cada uno de los grandes.

Jack Draper lo eliminó en octavos de final de Queens después de reinar en el Abierto de Francia y Djokovic acabó con el sueño olímpico de Alcaraz en la final sobre la Philippe-Chatrier Court durante el primer torneo en el que participó el murciano después de revalidar su trono en Wimbledon.

Finalmente llegamos a un 2025 en el que el actual número 1 del mundo ha salido campeón en dos 'Grand Slams'. Primero maravilló al mundo con remontada inolvidable en una final para la historia ante Jannik Sinner en Roland Garros. Aquí aparece la excepción que confirma la regla y es que, a pesar de que sufrió para conseguirlo, al final terminó siendo el campeón en Queen's, el torneo que prosiguió al Abierto de Francia.

Ahora, Carlos Alcaraz ha recuperado el trono del tenis con una versión de videojuego que le ha llevado a conquistar su segundo US Open y sexto 'Major' de su carrera. Sin embargo, el murciano ha reaparecido en la 'Laver Cup' como estrella del 'TeamEuropa' y después de sumar un punto junto a Jakub Mensik en un enfrentamiento de dobles ha caído ante Taylor Fritz en dos sets para firmar su primera derrota desde la final de Wimbledon del 13 de julio ante Jannik Sinner y dejar a su equipo en una situación complicada.

En este punto, ¿se repetirá el patrón y Carlos Alcaraz saldrá derrotado del primer evento en el que participa después de coronarse como campeón de un 'Grand Slam' o el 'TeamEuropa' conseguirá remontar una situación verdaderamente desfavorable?