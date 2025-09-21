La frustración de Alcaraz tras su primera derrota después de más de dos meses: "Le ha salido todo bien"

El murciano cayó ante Taylor Fritz por un contundente 6-3 y 6-2 en poco más de una hora de partido. El estadounidense firmó una actuación sensacional ante la que nada puedo hacer Carlitos.

Carlos Alcaraz ha vuelto a perder un partido de tenis dos meses después. El murciano no ha podido superar a Taylor Fritz en el que era su segundo partido en la Laver Cup. 6-3 y 6-2 en una hora y diez minutos de un partido en el que el estadounidense no dio opción a Carlos.

El de El Palmar reconoció la superioridad de su rival y lamentó no haber conseguido un punto que habría ayudado mucho a Europa. El conjunto que viste de azul se ha complicado mucho la consecución de la Laver y a falta de la disputa del los partidos del domingo, El Resto del Mundo domina con un resultado de 7-3.

Alcaraz no perdía un partido desde la final de Wimbledon a mediados de julio. Al terminar el partido solo pudo aplaudir el nivel de Fritz: "Simplemente no estuve tan sólido como quería en el encuentro, y estas condiciones son bastante lentas. Las pelotas son muy grandes, así que tuve que ser sólido, y no jugué ese partido hoy".

"Hablé con Taylor, que jugó un gran partido, muy sólido, jugando agresivo cuando pudo. Todo le salió bien, así que tuve que felicitarlo y decirle que jugó mucho mejor que yo", aseguró Carlos en rueda de prensa.

Alcaraz también reveló que no ha podido descansar mucho tras la final del US Open: "Tuve cuatro días. Estuve cuatro días sin tocar la raqueta. Luego empecé un poco, a volver a jugar, a sentir la pelota. ¿Es suficiente? No lo sé, pero sí, solo me tomé cuatro días, lo que significa que uno fue justo después del partido, la final, para hacer entrevistas, fotos y todo eso, y viajar".