Carlos Alcaraz tiene su "venganza" contra Djokovic en bandeja tras el órdago de Novak

Alcaraz, sobre su enfrenamiento ante Djokovic en Australia: "Es de las peores cosas..."

Tras vencer a Fritz en cuartos del final del US Open, el serbio se mostró muy confiado en poder "estropear" una hipotética final entre Alcaraz y Sinner.

Tras vencer a Lehecka en tres sets y obtener su billete a semifinales, Carlos Alcaraz se mostró ilusionado por poder enfrentarse en la penúltima ronda del US Open contra Novak Djokovic.

De hecho, habló de "venganza" tras su derrota en el pasado Open de Australia: "Todos conocemos el juego de Novak. No importa que haya estado fuera del circuito desde Wimbledon. Está jugando grandes partidos aquí. Sé que tiene ganas. Sé que tiene ambición por más, así que ya veremos. Sé que he jugado muchas veces contra él, pero tengo muchas ganas de vengarme".

El balcánico, que aún no había disputado su partido de cuartos, no falló ante Fritz en cuatro mangas y replicó al murciano en rueda de prensa.

En concreto, el tenista de 38 años ensalzó el nivel de Alcaraz y Sinner y afirmó que espera "estropear" esa final que todo el mundo espera.

"No necesitamos gastar palabras para hablar de ellos, sabemos que son los dos mejores del mundo. Todo el mundo está anticipando cada final entre ellos dos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente. Sinner todavía tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final, pero está jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí, ha sido la fuerza dominante desde el inicio del torneo", zanjó.