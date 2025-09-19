El recuerdo de Carlos Alcaraz sobre su remontada ante Sinner en Roland Garros

El murciano ha rememorado esas tres bolas de torneo que le levantó al italiano y cómo terminó llevándose su segundo Roland Garros.

Ya han pasado más de tres meses de la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Roland Garros, pero el mundo del tenis no olvida el que con total seguridad es el mejor partido de lo que va de año y uno de los mejores de la historia.

Sobre las sensaciones que vivió aquel día remontándole tres puntos de torneo al italiano le han preguntado al murciano en la rueda de prensa previa a la Laver Cup.

El número 1 del mundo, sin asomo de duda, ha señalado que el 'secreto' fue nunca desistir: "Jugué bien todo el partido y siempre creí que podía remontar".

"Decidí que no me iba a rendir, que lo intentaría todo y mantenerme positivo fue lo mejor que me pudo pasar", ha explicado Carlitos.

"Siempre pensé que saldría vencedor y eso fue clave. Todo se basó en creer en mí mismo", ha zanjado Alcaraz.

Tras aquella final, español e italiano se volvieron a ver las caras en Wimbledon, donde Jannik se llevó el gato al agua.

Ya en la gira estadounidense, el número 1 del mundo impuso su ley primero en Cincinnati y luego en el US Open.