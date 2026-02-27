Los italianos menosprecian a Carlos Alcaraz: "A saber cuánto durará..."

Carlos Alcaraz explica su enfado en Doha y reivindica su mentalidad: "Odio la sensación de perder"

Vincenzo Santopadre, entrenador italiano, aplaude los recientes éxitos del murciano, e incluso lo compara con el 'Big Three', aunque duda que su buena racha dure mucho tiempo.

La racha de victorias de Carlos Alcaraz parece no tener fin. El tenista número uno del mundo ya acumula 12 victorias consecutivas en este 2026, además de dos torneos más en su palmarés, siendo uno de ellos el ansiado Open de Australia.

Por el momento, Carlos no tiene rival. Ni siquiera el propio Jannik Sinner ha sido capaz de enfrentarse al español tras caer en semifinales y cuartos de final en Melbourne y Doha respectivamente, mientras atraviesa un momento de "bajón".

Pese a ello, en Italia parece que, pese al éxito de Carlitos, no terminan de creerse su rendimiento y esperan que finalice lo antes posible. "Alcaraz gana y se divierte, pero a saber cuánto durará...Le gusta lo que hace", señala Vincenzo Santopadre, entrenador italiano, en declaraciones para SuperTennis.

El técnico italiano ha alabado el juego de Alcaraz y su capacidad para aprovechar "los momentos bajos para rebotar más alto", aunque recalca que en algún momento u otro bajará su nivel. "Alcaraz también ha madurado en su forma de afrontar las dificultades... Ganó partidos complicados en Australia contra Djokovic y Zverev, pero ¿durará?", añade Santopadre.

En general, el que fuese el entrenador de Matteo Berrettini compara su estatus actual con el del célebre 'Big Three' y cree que puede llegar a igualarles, aunque lo ve como una "incógnita".

Por último, Vincenzo ha destacado que Alcaraz "ahora vive bien en las dificultades", y continúa esperando a que decaiga en beneficio de su compatriota. "Se nota que se divierte en pista, entrenando y jugando un torneo. Pero la única incógnita es cuánto durará todo esto", concluye el entrenador italiano.