Un tenista italiano expone las diferencias entre Carlos Alcaraz y Sinner: "Carlos tiene más variedad"

Luciano Darderi se rinde al gran nivel de ambos y no duda en señalar que el español es más inesperado, mientras que Sinner es "mejor en indoor".

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los claros dominadores del circuito ATP. Con 11 Grand Slams entre los dos, ambos tenistas se han repartido los majors durante los dos últimos años, y todo apunta a que en 2026 la dinámica será la misma.

Con un excelente arranque de temporada para el español, Alcaraz continúa sumando trofeos a su vitrina particular, mientras que el italiano atraviesa un "pequeño bajón" que se ha manifestado en su juego. Pese a ello, el resto de rivales son incapaces de hacerles frente.

Sobre el gran nivel de Carlos y Jannik y sus diferencias, ha hablado en una entrevista para 'La Tercera' el compatriota del número dos del mundo, Luciano Darderi. "Siempre que puedo, intento entrenar con Alcaraz y Sinner. Intento entrenar con ellos porque es muy importante para el crecimiento", apunta el tenista italiano.

A la hora de tener que decantarse entre el español o Sinner, Darderi no se ha mojado, pero ha destacado las principales diferencias entre ambos. "No sé, los dos juegan un huevo, Jannik tiene dos años más que Carlos. Van mejorando, subiendo, bajando en tenis; hay lesiones, hay momentos difíciles. Juegan bien en diferentes superficies", señala Luciano.

Por último, Darderi resalta el buen nivel de los dos y recalca que "Sinner juega un poquito mejor que Carlos en indoor", mientras que Carlitos es inesperado. "Carlos es más de jugadas que no te esperas tanto, un poco más random, tiene más variedad", concluye el italiano.