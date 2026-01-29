Ahora

"El Real Madrid es un equipo recuperable": la confianza de José Luis Sánchez a pesar del "desastre" de Lisboa

El periodista de 'Jugones' y 'El Chiringuito' se mostró muy duro con el conjunto blanco tras caer 4-2 contra el Benfica en el último partido de la liguilla de la Champions.

"¿Qué has sentido?": así, directo, le preguntó Josep Pedrerol a José Luis Sánchez por sus sensaciones tras la derrota del Real Madrid en Lisboa.

El periodista, enviado especial del programa al estadio Da Luz, fue claro con su titular.

"Una vuelta al año pasado de Ancelotti o al inicio de la temporada en el Metropolitano", señaló Sánchez.

El colaborador incidió en la falta de actitud de los jugadores: "Un equipo que no da la cara, que no representa al Real Madrid, que pierde todos los balones, que parece que no pasa nada por perder...".

Eso sí, aportó un haz de luz a la realidad de un Madrid que aún está vivo en Liga y Champions: "Ha hecho un desastre... pero es un equipo recuperable".

