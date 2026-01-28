"Carlos Alcaraz es muy Roger Federer por...": atención a la definición de David Ferrer

El capitán de España en la Copa Davis ve similitudes entre el murciano y el suizo por la "facilidad de hacer muchas cosas en una pista de tenis".

Analizando las semifinales que enfrentarán a Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev en Australia, David Ferrer, exentrenador del alemán, se ha deshecho en elogios hacia el murciano.

De hecho, los halagos han llegado al punto de que el que fuera número 3 del mundo ha comparado al murciano con toda una leyenda como Roger Federer.

"Muy auténtico, es un jugador muy mágico tenísticamente, muy Roger Federer por esa facilidad de hacer muchas cosas en una pista de tenis", ha señalado en 'Onda Cero'.

Además, el capitán de España en la Copa Davis ha dado su punto de vista sobre la ruptura entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz.

"Ferrero es muy sincero, es normal que haya sido difícil la separación, que haya dolor, han sido muchos años, pero estas cosas pasan en el tenis, en el deporte. Ambas partes son muy buenas personas", ha añadido sin meterse en ningún jardín.