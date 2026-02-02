¿Se despidió Novak Djokovic del Open de Australia para siempre?: "Ha sido un gran viaje"

El serbio dejó un mensaje algo confuso tras terminar la final. Dejó caer que podría haber sido su última participación en Melbourne.

Nadie ha ganado más veces en Melbourne que él. Su complicidad con el público fue máxima. Cuando acabó la final dejó unas desconcertantes palabras. ¿Ha sido la última participación de Novak Djokovic en el Open de Australia?

Lo cierto es que no es la primera vez en la que Novak insinúa que podría estar a las puertas de su retirada o que podría estar jugando un torneo por última vez. Sin embargo, sus declaraciones tras caer ante Alcaraz volvieron a encender las alarmas sobre un posible 'adiós' al tenis que supondría, de manera definitiva, el fin de la mejor 'era' de la historia de este deporte.

Djokovic quiso dejar un emotivo mensaje de agradecimiento al público australiano, con quien tiene una gran complicidad: "Dios sabe que pasará mañana, y mucho menos en seis o doce meses. Ha sido un gran viaje. Los quiero. Gracias".

El serbio, a pie de pista, consiguió la ovación de la Rod Laver Arena con esas palabras. Es evidente que el haber alcanzado una nueva final puede dar muchas más fuerzas al número tres del mundo de seguir continuando con su carrera.

Djokovic, a sus 38 años, puede que tenga el final de su trayectoria cerca pero, en este Open de Australia, ha sido capaz de demostrar que puede seguir compitiendo, de sobra, al máximo nivel. Sin duda, sigue optando a ganar grandes títulos.