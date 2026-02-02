Elogio supremo de Toni Nadal a Alcaraz tras su triunfo en Australia: "Ya es uno de los mejores de la historia"

El extécnico y mito del tenis se rinde al tremendo talento del número uno del mundo después de su victoria en el Open de Australia ante Novak Djokovic. Toni también ha querido reconocer el mérito del torneo cuajado por 'Nole'.

Carlos Alcaraz ha dejado al mundo del tenis completamente asombrado después de conquistar su primer Open de Australia. Más allá de haber conseguido un nuevo 'Grand Slam', Carlitos también se ha convertido en el tenista más joven de la historia en conseguir los cuatro 'Majors', sucediendo, curiosamente, a Rafa Nadal.

El balear estuvo presente en la final de Melbourne y felicitó a Alcaraz con un emotivo abrazo tras el partido. Su tío y exentrenador, Toni Nadal, sigue siendo una de las figuras más respetadas en el mundo del tenis.

Toni no dudó en reaccionar al logro de Carlitos dejando una frase tremendamente potente que empieza a representar la verdadera magnitud de Alcaraz dentro del tenis. "Ya es uno de los mejores de la historia", afirmaba el exentrenador en unas declaraciones para 'El País'.

"Cuando bajó la intensidad de sus golpes y alargó los peloteos fue muy superior. Todos sabíamos, incluido ellos, que Djokovic debía rozar la perfección. (Novak) un competidor extraordinario, un luchador nato y un deportista ejemplar", asegura Toni.

El extécnico no se quiso olvidar de Djokovic después de una gesta, que aunque terminara en derrota, fue memorable por parte del serbio. Cabe recordar que, con 38 años, Novak alcanzó de nuevo una final de 'Grand Slam' y se deshizo de Sinner por el camino. Algo que parecía imposible para el de Belgrado hace unos meses.