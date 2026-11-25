El hermano de Marc dice que este título de MotoGP "no lo ha perdido Aprilia": "Lo ha ganado él haciendo las cosas cuando tocaban".

Más de 102 puntos ha remontado Marc Márquez para acabar conquistando su octavo título de MotoGP, el décimo en total. Dijo él que solo Aprilia podía perder este campeonato con la ventaja que tenían Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Pero su hermano Alex cree que no es demérito de Aprilia y sí mérito de Marc: "No es que ese título lo haya perdido Aprilia, sino lo ha ganado él haciendo las cosas cuando tocaban".

"Si alguien lo podía hacer era Marc. Cuando me dijo voy a Mugello para sumar algunos puntitos para tener alguna opción a final de año, dije: 'este va a ganar'", dice el piloto de Gresini, que el año pasado fue subcampeón del mundo.

Reconoce que su hermano no lo ha pasado bien: "Mentalmente creo que ha sido el año más difícil. Hubo un momento donde lo compararía a cuando estaba en Honda. Esos momentos muy difíciles donde vamos a dar esa tranquilidad que necesitaba él, de calma, calma, esto es muy largo, llegarás y tener esa paciencia. La ha tenido y es Marc".

Habla de "historia": "Creo que la palabra que mejor define lo que ha logrado Marc durante toda su trayectoria lo pone en su peto: historia".

"Creo que ha hecho historia. He escuchado a Dani Pedrosa que lo decía, ganar 10 títulos en la era moderna es algo increíble, cierra Alex Márquez.

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