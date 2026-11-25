El que fuera número 1 de dobles está convencido de que Carlos arrasaría en esa disciplina si se dedicara 100% a ello.

Marcel Granollers es fijo en el dobles en el equipo español de Copa Davis. La incógnita es quién será su compañero. Pedro Martínez y Carlos Alcaraz pueden jugar ahí y uno de los dos será de la partida en los cuartos de final contra Austria.

A Marcel, en una entrevista a 'Mundo Deportivo', le han preguntado sobre su pareja ideal: "Cualquiera de las dos opciones es buena. De entrada es una pregunta para David Ferrer, no tanto para mí, porque al final aquí estamos todos para dar el máximo en los entrenamientos, para que David pueda elegir lo que él crea que es lo mejor en cada punto".

"Somos un equipo en el que puedes hacer varias parejas, que van a ser, creo yo, competitivas, que se adaptan en cualquier circunstancia. A Carlos lo ves que es un jugador que te ataca, que te defiende, que te volea, que te saca, que te resta, que hace dejadas. Es un jugador impresionante", dice Granollers sobre Alcaraz.

Cree que sería el mejor tenista en dobles si se centrara en ello: "Probablemente sería el número uno del mundo si se dedicara a jugar el dobles".

Su visita en las ATP Finals

Marcel y Carlos coincidieron en las ATP Finals cuando su físico era noticia. Y Granollers se preocupó: "Si te soy sincero, un poco sí (me preocupé), porque pasó a mitad del torneo, le quedaban tres partidos y quería llegar hasta la final".

"Estando tocado, a ese nivel, esa exigencia, no sabía lo que podía pasar. Carlos ha demostrado un compromiso enorme, está con muchas ganas y aquí lo tenemos para que nos pueda ayudar lo máximo posible", dice el mejor doblista español, que será fundamental para que España luche por la ensaladera de la Copa Davis.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido