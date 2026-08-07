Un exnúmero uno sentencia a Alcaraz: "No hay ninguna posibilidad de que Carlos esté en el US Open"

Greg Rusedski ha comentado los problemas físicos del murciano y analizado su participación en el último 'Grand Slam' del año, al que ve sin posibilidades de llegar en buenas condiciones.

Carlos Alcaraz suma ya una larga serie de torneos ausente en la temporada 2026. El murciano cayó lesionado en Barcelona en abril, por problemas en la muñeca, de los que continúa recuperándose cuatro meses después, aunque como ha dejado ver en sus redes sociales, ya entrena con la raqueta y su regreso parece estar a la vuelta de la esquina.

Sin embargo no todos piensan así. Su ausencia en Cincinnati ha sido la última noticia que ha terminado de empujar a Greg Rusedski a mojarse sobre la situación del tenista español. "Podéis descartar el US Open. No hay ninguna posibilidad de que Alcaraz esté en Nueva York si no juega Cincinnati", aseguraba el exfinalista del US Open, convencido de que Carlos "no regresará directamente en Nueva York".

"Con partidos a cinco sets de máxima intensidad... las posibilidades de eso son muy pequeñas. Querrá conservar los 2,000 puntos, sí, pero ya ha perdido los de Cincinnati y no creo que ahora mismo los puntos sean su principal prioridad", explicaba el británico en su podcast 'Off Court with Greg Rusedski'. Luego analizó la situación en profundidad y explicó qué haría él en su situación, un consejo que ejemplificó con el caso de otro tenista del circuito.

"Carlos debe tomarse todo el tiempo necesario... incluso si eso hace que no juegue en lo que queda de año. Hemos visto algo parecido con Jack Draper, que sigue arrastrando problemas por su contusión ósea en el codo. Es durísimo. Es preocupante, y creo que Carlos está pensando que no quiere acabar en una situación parecida", terminó de aclarar Rusedski. Un escenario que sin duda beneficia al resto de jugadores, que no tendrán que competir con una de las principales puntas de lanza del mundo del tenis.

En su ausencia, Alexander Zverev sigue causando impresión y ya es top dos en el ranking ATP tras Jannik Sinner. Queda entonces Rafa Jódar como máximo exponente del tenis español, el leganense continúa demostrando su ascenso meteórico y sus recientes victorias ante Moutet y Musetti en Montreal lo confirman. Solo queda esperar para volver a ver a Alcaraz sobre la pista, pero Rusedski avisa, "esta recuperación puede alargarse más de lo esperado".

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